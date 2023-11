Jusqu'au 27 novembre, c'est le Black Friday chez SwitchBot ! La marque japonaise, spécialisée dans les gadgets intelligents, offre jusqu'à 40% de réduction sur la plupart de ses produits.

De plus, pour célébrer ce lancement, une remise exceptionnelle de 20% est offerte sur l'aspirateur robot K10+ jusqu'à la fin du Black Friday.

Voici une petite sélection d'objets connectés en promotion chez SwitchBot.

Commençons donc par le mini aspirateur robot SwitchBot K10+. Reconnu comme le plus petit aspirateur robot au monde, il est 50% plus compact que les aspirateurs traditionnels et offre jusqu'à 90% de couverture de nettoyage en plus grâce à sa capacité à nettoyer les zones difficiles d'accès. Le K10+ peut ainsi nettoyer les coins, sous les tables, les canapés et les lits, et couvrir des zones que les robots encombrants ont du mal à atteindre.

Le niveau sonore du K10+ a également été réduit de 50% à moins de 50 dB grâce à sa technologie SilentTech.

Il est équipé d'un sac à poussière grande capacité de 4 litres, remplaçable tous les 70 jours environ.

Une fois le nettoyage terminé, la poussière à l'intérieur de l'aspirateur est automatiquement aspirée dans le sac situé sur sa station de base, ce qui l'empêche de se répandre.

De plus, SwitchBot a développé une fonction innovante de prévention des nuisances sonores en cas de vidange automatique, permettant à la poubelle de démarrer automatiquement le ramassage de la poussière pendant la journée s'il n'y a personne à la maison.

Le robot peut en plus laver vos sols avec des tampons de nettoyage jetables qui garantissent une serpillière propre et hygiénique à chaque fois.

Le K10+ est également doté de nombreuses caractéristiques, dont :

La navigation SLAM avancée pour une planification des itinéraires avec couverture complète de chaque pièce,

4 niveaux d'aspiration,

Un retour automatique à la station de base pour se recharger lorsque la batterie est faible, puis retour à l'endroit où il s'est arrêté pour continuer le nettoyage,

Une surface de nettoyage maximale de 120 mètres carrés en une seule charge,

Des options de nettoyage programmé et de démarrage à distance,

Une capacité à franchir des obstacles jusqu'à 2 cm,

Une détection intelligente des inclinaisons pour éviter les chutes,

Une fonction de verrouillage pour les enfants,

Une compatibilité assistants vocaux.

Le robot est livré avec une brosse à rouleau en poils de caoutchouc pour éliminer la poussière dans les interstices du sol.

Le mini aspirateur robot SwitchBot K10+ est en ce moment au prix de 399,99 € au lieu de 499,99 €, soit 20% de remise sur la boutique Amazon SwitchBot. La livraison est gratuite.





D'autres produits SwitchBot sont en promotion, comme :

Retrouvez tous les bons plans sur la boutique Amazon SwitchBot.