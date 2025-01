Lors du CES 2025 de Las Vegas, l'un des plus grands salons mondiaux dédiés à l'électronique grand public, SwitchBot prévoit de dévoiler une nouvelle gamme d'objets connectés pour la maison. Parmi ces innovations, on retrouve le SwitchBot robot domestique multitâche K20+ Pro, un robot révolutionnaire et le premier de son genre au monde, ainsi que la sonnette vidéo SwitchBot Video Doorbell.

Le robot K20+ Pro combine nettoyage efficace, sécurité domestique, purification de l'air et transport intelligent d'objets, s'appuyant sur une plateforme mobile innovante et multifonctionnelle : la FusionPlatformTM. Équipée de la technologie ClawLockTM, elle permet une connexion physique avec le mini aspirateur robot. Elle offre également la possibilité d'intégrer divers appareils connectés, garantissant une grande adaptabilité pour accomplir une large gamme de tâches, qu'il s'agisse de transporter des objets, de passer l'aspirateur, de surveiller les animaux de compagnie, de purifier l'air, d'assurer la sécurité ou même de mobiliser des tablettes.

Le K20+ Pro est un robot aspirateur qui possède sa station de base et vous trouverez également un aspirateur sans fil permettant au final le nettoyage pour tous types d'espaces. Grâce à sa technologie D-ToF Lidar et à la double détection laser, il peut créer une carte de navigation précise pour éviter les obstacles et naviguer dans les zones étroites.

Le K20+ Pro s'intègre parfaitement à l'écosystème SwitchBot, permettant des routines automatisées et une gestion optimale de la maison. Vous pourrez par exemple y associer le kit de patrouille avec la caméra Pan/Tilt Plus 2K ou 3K qui surveillera tout votre domicile, ou encore le purificateur d'air SwitchBot qui se déplacera de pièce en pièce pour purifier l'air partout.

La FusionPlatformTM vous permet ainsi de personnaliser entièrement le K20+ Pro. Différents types de kits seront proposés à la vente, permettant de configurer un appareil entièrement sur mesure, adapté à vos besoins.

Parmi les nouveaux produits, on retrouve aussi la sonnette vidéo SwitchBot. Elle est équipée d'un écran portable de 4,3 pouces avec une résolution Ultra-HD 2K, une vision nocturne en couleur et un champ de vision large de 165°, offrant une interface simple et accessible.

Grâce à son relais WiFi, elle garantit une diffusion fluide et une utilisation continue, même en cas de coupure du réseau. Sa batterie assure une autonomie impressionnante de 20 mois, et la connectivité sans fil à faible consommation d'énergie vers le moniteur permet un fonctionnement sans interruption. De plus, le moniteur peut accueillir jusqu'à 512 Go de stockage local (vendu séparément), sans frais mensuels.

La sonnette vidéo s'intègre à Alexa, prend en charge la détection de mouvement par IA et permet une surveillance à distance via l'application mobile.

SwitchBot a présenté également deux autres produits :

le SwitchBot Robot de nettoyage de sols S20 Pro : successeur du S10, il dispose d'un design à double extension avec une brosse latérale extensible pour nettoyer même les coins serrés et un balai-rouleau extensible qui s'adapte parfaitement aux bords des murs, assurant ainsi une couverture de 100 % et éliminant les zones mortes même dans les coins difficiles d'accès. Son système de nettoyage automatique de la serpillière RinseSync™ assure un nettoyage avec toujours une serpillière propre. Avec sa puissante aspiration de 15 000 Pa, le SwitchBot S20 offre un effet de nettoyage de sol inégalé. Il est vendu également avec une station de base tout-en-un en deux configurations, l'une avec un réservoir d'eau standard et l'autre avec le système de remplissage et de vidange automatiques. Les deux offrent des caractéristiques de haut niveau comme le nettoyage en profondeur, le séchage de la serpillière à haute température, la collecte automatique de la poussière, et le remplissage de la solution de nettoyage. Enfin le S20 Pro sera prochainement compatible avec Matter et supportera une intégration transparente avec d'autres appareils intelligents sans nécessiter de hubs.





la SwitchBot Serrure Ultra : elle succède à la SwitchBot Serrure Pro et permet des vitesses de déverrouillage ultra-rapides, une force de torsion accrue, et prend en charge jusqu'à 16 méthodes de déverrouillage avec son système FastUnlock™, dont la reconnaissance par empreinte digitale, la commande par application Smartphone, les cartes NFC et les commandes vocales via Alexa, Google Assistant et Siri. Elle possède un triple système d'alimentation pour éviter tout risque de se retrouver bloqué à l'extérieur. Elle s'adapte dans 99,9 % des serrures existantes, y compris les serrures à pêne dormant, les serrures à mortaiser et les serrures Jimmy Proof. Elle intègre un système de protection à six niveaux avec chiffrement AES-128, des alertes de manipulation, une fonction de verrouillage automatique... Elle peut enfin être intégrée à l'écosystème SwitchBot et prend en charge Matter (SwitchBot Hubs compatibles avec Matter requis), la rendant compatible avec Apple HomeKit et d'autres plateformes domotiques.



Plus de détails à venir sur le site officiel de SwitchBot.