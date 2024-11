Du 21 novembre au 2 décembre 2024, SwitchBot participe au Black Friday sur sa boutique officielle chez Amazon avec des réductions de jusqu'à 40 % sur des produits pour la maison connectée. De quoi débuter ou compléter une installation de domotique.

Commençons cette sélection par le SwitchBot Meter Pro qui permet d'obtenir rapidement des relevés précis de la température et de l'humidité à l'intérieur du foyer. Il peut être utilisé avec un Hub SwitchBot pour l'accès à des données en ligne avec la température locale, l'humidité et les prévisions météorologiques des douze prochaines heures.

Pour des données extérieures, il est en outre possible d'associer le SwitchBot Meter Pro au SwitchBot Outdoor Meter. En complément, la qualité de l'air peut être appréciée grâce à un moniteur de CO2 et sa technologie infrarouge non dispersive.



Pour la sécurité du domicile, la serrure intelligente SwitchBot Serrure Pro s'intègre à la serrure de porte existante. En utilisation avec un Keypad Touch et Hub Mini, la Serrure Pro prend en charge jusqu'à 15 méthodes de déverrouillage. Elle peut être contrôlée via code d'accès, empreintes digitales, commandes vocales, application SwitchBot… Des notifications sont en temps réel.

Le SwitchBot S10 est un aspirateur robot qui peut également être équipé d'une serpillière à rouleau pour le lavage du sol. Cette dernière est lavée automatiquement pendant le nettoyage. D'une aspiration de 6500 Pa, le S10 tire parti d'un design à double station intégrant des fonctionnalités de remplissage, de drainage et de vidange automatiques.

Au format compact, l'aspirateur robot SwitchBot K10+ Pro profite de sa petite taille - 24,8 cm de diamètre et 9,2 cm de hauteur - pour nettoyer des zones plus difficiles à atteindre. Avec une détection précise des bords des murs et des coins, sa brosse de bord peut pleinement exploiter sa vitesse de 200 tours par minute.

Le SwitchBot Curtain 3 est une solution d'automatisation des rideaux. Par le biais d'un smartphone ou de commandes vocales (Alexa, Google Assistant, Siri), des rideaux de jusqu'à 15 kg peuvent être ouverts et fermés. Un capteur de lumière sert à une automatisation en fonction des conditions d'éclairage.

Pour les offres du Black Friday de SwitchBot, les réductions de prix sont directement répercutées sur les pages d'achat, mais des réductions sont également disponibles sous la forme de coupons ou de codes promo. La page de la boutique SwitchBot sur Amazon est à consulter.