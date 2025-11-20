Le Black Friday approche, et c'est le moment idéal pour transformer sa maison en un véritable foyer connecté sans se ruiner. SwitchBot, l'un des leaders de la domotique et des systèmes de robotique assistés par IA, lance ses promotions très attendues.

Du 20 novembre au 1er décembre, la marque propose des réductions exceptionnelles allant jusqu'à 50 % sur une large gamme de produits, y compris ses meilleures ventes. C'est l'occasion parfaite de découvrir des produits innovants comme la serrure ultra vision, la sonnette vidéo ou encore le cadre d'art numérique IA à des prix imbattables.

Voici un aperçu des offres phares à ne pas manquer.

Serrure connectée SwitchBot Combo Ultra Vision

C'est la solution de sécurité ultime pour votre porte d'entrée. Ce combo inédit intègre une serrure intelligente tout-en-un avec reconnaissance faciale intégrée. Elle offre un déverrouillage avancé par reconnaissance faciale, empreinte digitale, ou via l'application, tout en vous permettant de voir qui est à votre porte en temps réel.

La SwitchBot Combo Ultra Vision est à 299,99 € (-23%) sur Amazon et sur le site officiel.

Vous trouverez également la Ultra Touch Combo à seulement 179,99 € (-28%).

Sonnette vidéo connectée SwitchBot

Ne manquez plus jamais une visite ou un colis. Cette sonnette vidéo offre une surveillance complète de votre entrée avec une caméra 2K haute définition. Grâce à la détection de mouvement IA, elle vous alerte intelligemment et dispose d'une batterie longue durée pour une tranquillité d'esprit continue, que vous soyez chez vous ou à l'extérieur.

La sonnette vidéo connectée SwitchBot est disponible à 99,99 € (-38%) sur Amazon mais aussi sur le site officiel, au lieu de 159,99 €.

Cadre d'art numérique IA SwitchBot

Ce cadre numérique n'affiche pas seulement vos photos ou des œuvres d'art classiques, il utilise l'IA générative pour créer des visuels uniques. Son design minimaliste s'intègre parfaitement à n'importe quel décor et plusieurs tailles sont disponibles.

Le cadre d'art numérique IA SwitchBot 7,3" est en promotion à 119,99 € (-20%) sur le site officiel au lieu de 149,99 €, de même que les versions 13,3" à 279,99 € (-20%) et 31,5" à 999,99 € (-33,3%).

Le reste de la maison connectée à prix réduit

La série d'éclairage et les accessoires phares de la marque sont également en promotion pour compléter votre écosystème :

Ces offres ne sont qu'un aperçu. Pour découvrir l'intégralité des promotions SwitchBot pour le Black Friday, rendez-vous sur la boutique Amazon de la marque ainsi que sur le site officiel.