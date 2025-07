SwitchBot propose ses offres spéciales Prime Day, avec des réductions allant jusqu'à -50 % sur ses produits pour la maison connectée.



À noter que les promotions sont disponibles jusqu'au 11 juillet sur la boutique Amazon de la marque, et jusqu'au 17 juillet sur le site officiel SwitchBot.

Découvrez ci-dessous quelques produits SwitchBot à prix réduit pour l'occasion !

Combo Serrure SwitchBot Ultra Vision

La SwitchBot Ultra Vision se positionne comme la première serrure connectée à intégrer la reconnaissance faciale 3D. Le pack comprend la serrure SwitchBot Ultra, le clavier Keypad Vision et un Hub mini compatible Matter.

Grâce à plus de 30 000 points infrarouges, la reconnaissance faciale crée une carte haute résolution avec une précision millimétrique. L'authentification est quasi instantanée (moins d'une seconde) et très fiable, avec un taux d'erreur inférieur à 0,0001 %. Toutes les données faciales sont stockées localement, protégées par un cryptage AES-128 de niveau bancaire. Même dans des conditions de faible luminosité, la technologie reste efficace grâce à son éclairage infrarouge intégré à une longueur d'onde de 850 nm.

Ce nouveau modèle offre jusqu'à 18 méthodes de déverrouillage, incluant la reconnaissance faciale, le Bluetooth, les cartes NFC, les empreintes digitales, l'application mobile et les assistants vocaux.

Conçue pour s'adapter à 99,9 % des serrures existantes, elle s'installe sans perçage ni modification.

La fonction de déverrouillage rapide maintient une connexion Bluetooth constante avec le Keypad Vision, assurant une ouverture instantanée. Le moteur embarqué est 122 % plus rapide et 10 % plus puissant que la génération précédente, tout en étant extrêmement silencieux (maximum 20 dB).

Plusieurs modes sont disponibles : Par Défaut, Haute Vitesse, Silencieux ou Nuit. Ce dernier permet un verrouillage automatique à une heure définie pour une discrétion accrue.

Pensé pour durer, l'appareil est alimenté par une batterie rechargeable offrant jusqu'à 9 mois d'autonomie. Une batterie de secours CR123A et un système d'ouverture d'urgence assurent une tranquillité d'esprit supplémentaire.

Le Combo Serrure SwitchBot Ultra Vision est en ce moment en promotion à seulement 239,99 € au lieu de 299,99 € sur Amazon et aussi sur le site officiel.

Combo Serrure SwitchBot Ultra Touch

Compatible avec jusqu’à 17 méthodes de déverrouillage, cette serrure s’adapte facilement à tous les besoins et profils d’utilisateurs. Son clavier tactile intègre un capteur d’empreintes digitales ultra-rapide, capable de déverrouiller en moins de 0,3 seconde avec une précision atteignant 98%, et peut enregistrer jusqu’à 100 empreintes différentes.

En plus des empreintes digitales et des codes personnalisés, elle prend en charge diverses options pratiques, comme les commandes vocales, les cartes NFC, ou encore l’Apple Watch.

Vous pouvez retrouver le Combo Serrure SwitchBot Ultra Touch au prix réduit de 189,99 € au lieu de 249,99 €, soit une remise de 24 % sur Amazon et également sur le site officiel.



Parmi les réductions du Prime Day, on peut également trouver les produits SwitchBot suivants :

SwitchBot Hub 3 à 97,49 € soit -25% chez Amazon (compatible Matter, contrôle + de 100 000 appareils IR, contrôleur rotatif, boutons de scène personnalisables, capteurs de données environnementales en temps réel, création de routines...) et site site officiel.