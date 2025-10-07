C’est parti pour le Prime Day SwitchBot ! Dès aujourd’hui, la marque japonaise de domotique et d’appareils connectés vous fait profiter de réductions allant jusqu’à 50 % sur sa boutique Amazon (du 7 au 8 octobre) dans le cadre des Jours Flash Prime, mais aussi sur son site officiel (du 7 au 15 octobre).

Voici quelques produits phares SwitchBot à saisir pendant le Prime Day :

Alarme de sécurité personnelle SwitchBot

Cette alarme compacte émet un son de 130 dB et dispose d’un stroboscope clignotant pour alerter rapidement. Légère, elle se fixe facilement à un sac ou une ceinture.



Elle propose de faux appels et notifications de localisation, et peut se connecter au SwitchBot Hub pour activer des rappels. Résistante à l’eau et à la poussière (IP65), elle fonctionne même sous la pluie.

L'alarme personnelle SwitchBot est disponible au prix réduit de 27,99 € (-30 %).

Détecteur de CO2 SwitchBot Meter Pro

Ce moniteur de qualité de l’air 6-en-1 affiche CO2, température, humidité, heure, date et niveau de confort sur un grand écran pour surveiller facilement votre environnement.

Équipé de capteurs NDIR suisses de haute précision, il mesure les niveaux de CO2 toutes les secondes avec une grande fiabilité. Des alertes sonores, visuelles et sur l’application vous préviennent lorsque CO2, température ou humidité dépassent les limites définies.



Compact et léger, le moniteur peut être posé ou fixé au mur et bénéficie d’une batterie longue durée d’environ 12 mois.

Retrouvez le SwitchBot Meter Pro à seulement 49,99 € (-29 %)

Purificateur d'air SwitchBot

Le purificateur d’air SwitchBot nettoie rapidement l’air grâce à une entrée à 360° et un filtre HEPA éliminant 99,97 % des particules jusqu’à 0,3 micron, couvrant jusqu’à 166 m²/h.

Il capture efficacement les poils d’animaux et neutralise les odeurs grâce à un filtre au charbon actif spécial.



L'appareil offre un flux d’air silencieux et des modes adaptés au sommeil et aux animaux. Compatible avec application et commandes vocales, il ajuste automatiquement sa purification pour un air sain et économe en énergie.



Les LED indiquent la qualité de l’air et offrent un éclairage personnalisable avec plusieurs couleurs et niveaux de luminosité.

Le purificateur d'air SwitchBot est en promotion au tout petit prix de 119,99 € (-50 %).

Serrure connectée SwitchBot Lock Ultra Vision Combo

La serrure SwitchBot Combo Ultra Vision s’installe facilement sans perçage grâce à son design magnétique et se déverrouille automatiquement par reconnaissance faciale, même par faible luminosité ou mains occupées, avec une portée de 0,6 à 0,9 mètre.

La reconnaissance faciale locale, sécurisée par technologie 3D, conserve toutes les données sur l’appareil pour une confidentialité totale.



Sa triple alimentation assure jusqu’à 9 mois d’autonomie et permet le déverrouillage même par grand froid ou en cas de panne des batteries.



La serrure propose également plusieurs méthodes de déverrouillage : empreinte digitale, mot de passe, commande vocale, Apple Watch ou application, avec compatibilité Hub Mini et plateformes tierces comme HomeKit, Alexa et Google.

La SwitchBot Lock Ultra Vision Combo est en réduction à 239,99 € (-20 %).

Aspirateur robot laveur SwitchBot S20

Le S20 offre un nettoyage entièrement automatisé avec lavage de la serpillière, remplissage et vidange d’eau, ainsi que collecte automatique de la poussière.

Son aspiration ultra-puissante de 10 000 Pa et ses brosses anti-enchevêtrement éliminent poils, pellicules et débris en profondeur.



La serpillière RevoRoll auto-nettoyante assure un lavage impeccable sans redéposer la saleté. La station MultiClean gère l’eau, les déchets et le séchage, offrant jusqu’à 90 jours d’autonomie sans intervention.



Le S20 se contrôle via Matter, HomeKit, Alexa, Google Assistant ou Apple Watch, avec évitement intelligent des obstacles et détection des débris.

Le SwitchBot S20 est au prix réduit de 519,99 € (-35 %).



Pour rappel vous trouverez toutes les promotions SwitchBot sur leur boutique Amazon (du 7 au 8 octobre) et sur leur site officiel (du 7 au 15 octobre).