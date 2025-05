SwitchBot, marque japonaise montante spécialisée dans la domotique et la rénovation connectée, annonce la sortie de trois nouveaux produits : les packs serrures SwitchBot Lock Ultra Vision Combo et Lock Ultra Touch Combo, ainsi que le SwitchBot Hub 3.

À l'occasion de ce lancement, vous pourrez obtenir 15 % de réduction pour ces trois nouveaux articles sur Amazon jusqu'au 5 juin, grâce au code promo 15OFFYC522.

La SwitchBot Ultra Vision Combo s’impose comme la première serrure connectée intégrant une technologie de reconnaissance faciale 3D. Le pack inclut la serrure SwitchBot Ultra, le clavier Keypad Vision et un Hub mini compatible Matter.

Grâce à plus de 30 000 points infrarouges, la reconnaissance faciale crée une carte en haute résolution, avec une précision millimétrique. L’authentification est quasi instantanée, moins d’une seconde, et très fiable, avec un taux d’erreur inférieur à 0,0001 %. Toutes les données faciales sont stockées localement et protégées par un cryptage AES-128 de niveau bancaire. Même en conditions de faible luminosité, la technologie reste performante grâce à l’éclairage infrarouge intégré de 850 nm.

Ce nouveau modèle propose jusqu’à 18 méthodes de déverrouillage, incluant la reconnaissance faciale, le Bluetooth, les cartes NFC, les empreintes digitales, les applications mobiles et les assistants vocaux. Il est conçu pour s’adapter à 99,9 % des serrures existantes, sans besoin de perçage ni de modification.

La fonction de déverrouillage rapide maintient une connexion Bluetooth constante avec le Keypad Vision, garantissant une ouverture instantanée. Le moteur embarqué est à la fois 122 % plus rapide et 10 % plus puissant que celui de la génération précédente, tout en restant extrêmement silencieux (maximum 20 dB).

Plusieurs modes sont proposés selon les besoins : Par Défaut, Haute Vitesse, Silencieux ou Nuit, ce dernier permettant le verrouillage automatique à une heure définie pour plus de discrétion.

serrure SwitchBot Ultra en version grise (pas encore disponible)

Pensé pour durer, l’appareil est alimenté par une batterie rechargeable pouvant tenir jusqu’à 9 mois, complétée par une batterie de secours CR123A et un système d’ouverture d’urgence.

La SwitchBot Ultra Vision Combo sera disponible à 299,99 € sur le site officiel de SwitchBot et sur Amazon à -15% avec le code 15OFFYC522.

Une version alternative et tactile, la SwitchBot Ultra Touch Combo, sera proposée sur le site officiel mais aussi à 249,99 € sur Amazon avec le code 15OFFYC522.

Compatible avec jusqu’à 15 méthodes de déverrouillage, elle s’adapte à tous les profils et tous les usages. Son clavier tactile intègre un système de reconnaissance d’empreintes digitales rapide (moins de 0,3 seconde) et fiable (jusqu’à 98 % de précision), capable de mémoriser jusqu’à 100 empreintes.

Outre les empreintes digitales et les codes personnalisables, cette serrure prend également en charge les commandes vocales, les cartes NFC, et même l’Apple Watch.

En parallèle, SwitchBot s'apprête également à lancer le Hub 3, un hub central puissant et compatible Matter. Il permet de contrôler plus de 100 000 appareils IR, de connecter les produits SwitchBot à l’écosystème Matter, et de centraliser la gestion d'appareils de marques différentes via Apple Home ou autres plateformes compatibles.

Doté d'un contrôleur rotatif exclusif, le Hub 3 permet de gérer avec précision la température, le volume, ou encore les scènes d’automatisation. Il embarque aussi des boutons de scène personnalisables, des capteurs de données environnementales en temps réel, et permet de créer des routines intelligentes pour optimiser confort et économies d’énergie.

Le SwitchBot Hub 3 sera proposé au prix de 129,99 € sur le site officiel et sur Amazon.

Pour rappel, vous pouvez bénéficier de -15 % de remise en plus sur la boutique Amazon pour les trois produits avec le code 15OFFYC522 jusqu'au 5 juin.

Le lancement des nouveaux produits aura lieu sur la chaîne YouTube de SwitchBot le 22 mai à 15h (heure CEST).

La marque prévoit également de dévoiler d’autres nouveautés sur sa chaîne YouTube, dont un AI Hub, une sonnette connectée, l'aspirateur robot K20+ Pro, un ouvre-porte de garage, une prise mini (UE), une alarme, un thermostat de radiateur intelligent ainsi qu’une nouvelle gamme d’éclairages connectés.