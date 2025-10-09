C'est un rétropédalage en bonne et due forme, et un immense soulagement pour des milliers d'utilisateurs. Après des mois de polémique, Synology a finalement cédé. La marque a annoncé que sa nouvelle mise à jour logicielle, DiskStation Manager (DSM) 7.3, mettait fin à la politique très controversée qui bloquait l'utilisation de disques durs de marques tierces (comme Western Digital ou Seagate) dans ses nouveaux modèles de NAS sortis en 2025.

Un retour à la raison forcé par une grogne sans précédent, qui a sérieusement écorné l'image de la marque.

Pourquoi Synology a-t-il fait machine arrière ?

La décision initiale de Synology, début 2025, avait été perçue comme un coup de poignard par sa communauté. En limitant la compatibilité de ses nouveaux NAS à ses propres disques durs (plus chers) ou à une liste très restreinte de modèles "approuvés", l'entreprise a été accusée de vouloir imposer un verrouillage propriétaire, trahissant l'esprit d'ouverture qui avait fait son succès. La réaction a été immédiate et violente : forums en ébullition, critiques acerbes sur les réseaux sociaux et, surtout, un exode de nombreux utilisateurs fidèles vers la concurrence.





Confronté à une chute supposée de ses ventes et à la montée en puissance de concurrents comme UGREEN, QNAP ou Asustor, Synology n'a eu d'autre choix que de faire amende honorable.

Quels changements concrets apporte la mise à jour DSM 7.3 ?

La mise à jour DSM 7.3, disponible dès aujourd'hui, restaure la liberté de choix. Les propriétaires des modèles DiskStation 2025 (séries Plus, Value et J) peuvent à nouveau installer n'importe quel disque dur SATA de 3,5 pouces ou SSD de 2,5 pouces de la marque de leur choix, et surtout, les utiliser pour créer des volumes de stockage sans aucune restriction.





Attention cependant, le retour en arrière n'est pas total. Synology maintient une limitation : il n'est toujours pas possible d'utiliser des SSD M.2 de marques tierces pour créer des pools de stockage ; ils restent cantonnés à un rôle de cache. De plus, la marque précise que ses propres disques durs continueront de bénéficier d'une intégration plus poussée (mises à jour automatiques du firmware, diagnostics avancés).

Est-ce trop peu, trop tard pour reconquérir les utilisateurs ?

C'est toute la question. Ce revirement est salué, mais le mal est fait. En l'espace de quelques mois, le paysage du NAS grand public a considérablement évolué. Pendant que Synology s'enferrait dans sa politique, des concurrents ont proposé du matériel plus moderne (processeurs plus puissants, ports 2.5GbE ou 10GbE en standard) et plus ouvert. Des marques comme UGREEN ont fait une entrée remarquée sur le marché, tandis que de nombreux utilisateurs déçus se sont tournés vers des solutions "fait maison" avec des logiciels comme TrueNAS ou Unraid.





Synology a perdu un capital essentiel dans le domaine du stockage : la confiance. Pour regagner le cœur de sa communauté d'experts et d'enthousiastes, il faudra plus qu'une simple mise à jour logicielle. Il faudra prouver, avec du matériel innovant et une politique transparente, que la leçon a bien été retenue.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les modèles de NAS Synology concernés par ce changement ?

Ce retour en arrière concerne tous les modèles des séries DiskStation "Plus", "Value" et "J" de l'année 2025. Les modèles professionnels des gammes supérieures (FS, HD, SA, etc.) restent, eux, soumis à une liste de compatibilité stricte.

Puis-je maintenant utiliser n'importe quel disque dur dans mon nouveau NAS Synology ?

Oui, si vous possédez un modèle 2025 d'une des séries grand public et que vous avez installé la mise à jour DSM 7.3, vous pouvez installer des disques durs (HDD) ou des SSD SATA 2,5 pouces de n'importe quelle marque pour créer vos volumes de stockage.

Pourquoi Synology avait-il mis cette restriction en place à l'origine ?

Officiellement, Synology justifiait cette politique par un souci de "qualité et de fiabilité", en garantissant le bon fonctionnement avec des disques certifiés. Cependant, la communauté y a surtout vu une stratégie commerciale agressive visant à forcer les utilisateurs à acheter les disques durs de marque Synology, vendus à un prix plus élevé.