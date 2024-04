La start-up britannique Synthesia a récemment partagé une démonstration de ses nouveaux avatars dédiés à différents modèles d'intelligence artificielle. Il s'agit, comme les appelle la marque, des premiers "avatars expressifs" qui prennent une forme humaine, et mettent en avant des expressions du visage assez saisissantes.

Il ne s'agit pas d'avatars modélisés, mais de modèles créés à partir de visages d'acteurs. Les avatars ainsi présentés ont un aspect naturel puisqu'il s'agit dans les faits de personnes réelles. Mais pour aller plus loin, c'est une IA qui gère les animations de la bouche pour la synchronisation labiale afin de faire correspondre les mouvements des lèvres avec les paroles, et une autre pour modifier le visage et faire correspondre des expressions et sentiments.

Lors des interactions avec ces avatars, l'IA propose une "prédiction automatique des sentiments" pour déduire les émotions et les retranscrire sous la forme du ton employé dans la voix de l'avatar, du langage corporel et des expressions faciales.

Les avatars présentés seraient capables de gérer plus de 120 langues. Pour l'instant, les expressions proposées sont parfois un peu exagérées et les mouvements sont principalement limités au visage et épaules de l'avatar. Reste que le rendu impressionne, voire perturbe.

Ces IA sont employées pour diffuser des formations, des présentations du marketing ou du service clientèle. Synthesia compte pas moins de 55 000 clients et a réussi à lever 90 millions de dollars l'an dernier pour atteindre 1 milliard de dollars de valorisation boursière.