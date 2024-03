À environ 2 760 années-lumière de nous, un système stellaire binaire TMTS J0526 est composé d'une naine blanche (TMTS J0526A) et d'une sous-naine chaude (TMTS J0526B) de respectivement 0,74 et 0,33 fois la masse du Soleil.

Le rayon de TMTS J0526B ne mesure que sept fois celui de la Terre, soit de l'ordre de 44 000 km, et en fait l'étoile la plus petite jamais observée. À titre de comparaison, le rayon de notre Soleil (de type naine jaune) est d'approximativement 696 000 km.

La découverte de ce système binaire s'appuie sur le télescope Ma Huateng de l'université Tsinghua en Chine (Tsinghua University-Ma Huateng Telescope for Survey ; TMTS). Elle a été complétée par des observations spectroscopiques et photométriques à haute résolution d'autres télescopes.

De la théorie à l'observation

Les deux étoiles orbitent l'une autour de l'autre en seulement 20,5 minutes. Dans ce système binaire, l'étoile la plus brillante subit une déformation en raison des forces gravitationnelles de marée exercées par son compagnon plus compact et moins lumineux.

La naine blanche n'est pas visible dans les observations directes du télescope. La révélation de sa présence découle des effets de sa force gravitationnelle sur la sous-naine chaude, dont la forme est comparée à celle d'un œuf.

Avant cette découverte, il n'existait aucune preuve observationnelle d'un tel système binaire qui correspond aux prédictions théoriques.

N.B. : Source image : vue d'artiste du système binaire TMTS J0526 (Jingchuan Yu, Beijing Planetarium).