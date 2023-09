Le nombre de planètes dans notre système solaire varie entre 8 et 9 selon que la plus éloignée, Pluton, entre ou sorte de la classification. Trop petite, elle a été rétrogradée en 2006 de sorte que le nombre officiel est actuellement de 8 planètes : Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.

Toutefois, une nouvelle étude publiée dans The Astronomical Journal suggère qu'il existerait un objet suffisamment massif dans notre système solaire pour faire office de neuvième planète officielle.

Elle se situerait au niveau de la ceinture de Kuiper, cet anneau de débris rocheux et glacés au-delà de Neptune et auquel appartient Pluton qui sépare système solaire interne (où se situent les huit planètes) et externe.

Une planète soeur de la Terre ?

L'observation du déplacement des objets célestes de la ceinture de Kuiper suggère qu'un objet massif est présent et influe sur leur orbite de façon plus marquée que ce que peut produire la masse de Neptune.

On retrouve là le mystère du corps massif Sedna observé en au début des années 2000 et qui influe sur les mouvements de certains objets transneptuniens.

Neptune, la planète la plus éloignée dans notre système solaire...avant une neuvième ?

D'après les simulations, les chercheurs estiment qu'une planète entre 1,3 et 1,5 fois plus grande que la Terre et située à 250 à 500 unités astronomiques (250 à 500 fois la distance Terre-Soleil de 150 millions de kilomètres, soit de 37 à 75 milliards de kilomètres), dans le système solaire externe.

Réécrire l'histoire de la formation du système solaire

Toujours d'après l'observation des déplacements des corps de la ceinture de Kuiper, sa masse est estimée à 10 fois celle de la Terre avec une période de révolution autour du Soleil de l'ordre de 10 000 à 20 000 ans.

Il faudra d'autres observations pour confirmer son existence et ses caractéristiques mais cette hypothèse relance l'intérêt de l'étude de la ceinture de Kuiper et des objets transneptuniens pour en savoir plus sur la formation du système solaire qui aurait pu compter beaucoup plus de planètes de grante taille à ses débuts avant de les laisser échapper. Certaines d'entre elles seraient toujours présentes, vestiges de cette phase ancienne et cette mystérieuse planète pourrait en être le témoignage.