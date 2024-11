On commence tout d'abord avec la tablette graphique Kamvas Pro 24 4K de Huion.

Grâce à son grand écran QLED 4K de 23,8 pouces, elle réduit le besoin de zoomer ou de basculer entre différentes fenêtres. Profitez d’une palette de couleurs sRGB à 140 % et d’un contraste de 1200:1 grâce à la technologie Quantum Dot. Avec plus d'un milliard de couleurs, l'écran apporte une profondeur et une clarté inégalées.

Première tablette graphique intégrant la technologie HDR, la Kamvas Pro 24 4K améliore la profondeur des couleurs et les contrastes, offrant des illustrations dynamiques et réalistes.

L’écran est laminé et recouvert de verre gravé antireflet pour réduire les reflets et la parallaxe, créant une sensation de dessin naturel, comme sur du papier.

Le stylet sans pile PW517, avec sa pointe stabilisée et une sensibilité de 8 192 niveaux, offre un dessin plus réaliste et inclut également une fonction d’inclinaison de ±60°.

Avec des ports HDMI, DP et USB-C, la tablette se connecte facilement à vos ordinateurs ou appareils, et le câble USB-C vers USB-C permet de garder votre espace de travail dégagé en assurant simultanément la transmission de l’image, des données du stylet et de l’alimentation.

Deux ports USB-A et une prise casque 3,5 mm permettent de connecter des accessoires comme un clavier, une souris ou un casque.

Son design sans touches de raccourci économise de l’espace, et le panneau de contrôle Huion Keydial Mini inclus est personnalisable pour un flux de travail optimisé. Un support réglable est également intégré, et la compatibilité VESA permet des ajustements d’angle à l'aide d'un bras de moniteur en option.

L’interface de contrôle OSD est simplifiée pour ajuster facilement la luminosité et d’autres réglages grâce au stylet PW517.

La tablette est compatible avec Windows 7 ou supérieur, Mac OS 10.12 ou supérieur, Linux et Android.

Retrouvez en ce moment la Kamvas Pro 24 4K à seulement 1 099 € au lieu de 1 399 €, soit une remise de 21 % sur le site officiel Huion avec livraison rapide et gratuite. A noter que la version Kamvas Pro 16 4K est disponible chez Amazon.





Passons maintenant au carnet électronique Huion Note X10.

Combinant carnet traditionnel et liseuse électronique au format A5, il permet la synchronisation des écrits, le stockage hors ligne, la gestion des documents et le partage de PDF en un seul clic. Il est doté d'une couverture en cuir filé durable et de 50 pages de papier remplaçables.

Grâce à la technologie PenTech 3.0, le stylo Huion Scribo de 2ème génération offre une écriture fluide et stable. Il est également fourni avec des pointes en plastique et des recharges à bille standard.

L'application Huion Note vous permet d'accéder à des outils d'édition tels que des surligneurs ou des gommes pour modifier vos notes. Votre écriture manuscrite peut être synchronisée avec votre téléphone sous forme d'un document électronique, et vous pouvez facilement partager vos notes au format PDF.

Le Huion Note établit automatiquement une connexion avec votre appareil lorsque vous ouvrez votre ordinateur portable et se déconnecte à la fermeture. Avec une autonomie de 18 heures, il est idéal pour travailler toute la journée.

Un mode tablette graphique est également disponible : il vous suffit de remplacer les pages internes par le panneau inclus dans la boîte et de vous connecter à votre PC (avec le pilote Huion préchargé). En plus, un stylet spécialement conçu est inclus, offrant 8 192 niveaux de sensibilité à la pression et une fonction d'inclinaison de ± 60°, facilitant l’édition de vos notes et dessins.

Le carnet prend également en charge l'enregistrement vocal lors de la prise de notes, avec relecture et fonction de partage.

Le Huion Note X10 est actuellement en promotion à 95,20 € grâce au coupon à cocher sur Amazon. À noter que son prix de base s'élève à 124,99 €.

Ces autres tablettes graphiques sont également en promotion en ce moment sur le site officiel Huion :