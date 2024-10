Aujourd'hui, focus sur la tablette graphique Huion Kamvas Pro 16 2,5K avec stylet.

Ce nouveau modèle bénéficie d’une résolution 2,5 K QHD (2560 x 1440 px) avec une densité de 186 pixels par pouce, le tout associé à la technologie QLED, pour des images améliorées avec une netteté et une richesse de détails incomparables.

En intégrant un film Quantum Dots, l'écran surpasse les limitations des écrans LED traditionnels avec des noirs plus profonds et des couleurs éclatantes. Il couvre 145 % de l’espace colorimétrique sRGB, dispose d'un rapport de contraste de 1200:1 et offre une profondeur de 16,7 millions de couleurs avec un angle de vision de 178°.

La Kamvas Pro 16 2,5K est dotée d’un verre gravé antireflet qui améliore la texture de l’écran et simule celle du papier, tout en réduisant efficacement l’éblouissement. La technologie de laminage complet assure une meilleure luminosité et un alignement précis entre le stylet et le curseur.

Le stylet PW517, équipé de la technologie PenTech 3.0, assure une meilleure stabilité et réactivité. Avec ses 8 192 niveaux de sensibilité à la pression et son support d’inclinaison de ± 60°, il s’adapte à toutes les techniques.

La tablette intègre 8 touches de raccourci programmables, permettant de personnaliser les commandes et de basculer rapidement entre les différentes fonctions.

Avec une épaisseur de seulement 1 cm et un poids de 1,28 kg, la Kamvas Pro 16 est facilement transportable et est accompagnée d’un support ajustable permettant de régler jusqu’à six angles.

