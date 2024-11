Jusqu'au 3 décembre, profitez des Black Days Huawei avec jusqu’à 50 % de remise sur les PC, tablettes, écouteurs, smartphones, montres connectées...

On commence avec le nouveau HUAWEI Pura 70 Pro 512 Go.

Il est doté d'un écran de 6,8 pouces LTPO OLED 120 Hz avec un verre Kunlun qui double la résistance aux chutes et d'une certification IP68 pour une protection optimale contre l'eau et la poussière.

Avec 12 Go de RAM et un processeur Kirin 9010 octa-core, l'appareil offre des performances fluides et réactives pour toutes vos applications.

Capturez l'instant en un éclair avec l'appareil photo ultra-lumineux et le moteur HUAWEI XD Motion, pour immortaliser des scènes dynamiques avec une clarté impressionnante. Prenez des photos nettes et détaillées grâce à l'appareil photo principal ultra-lumineux, doté d'une ouverture ajustable f/1.4-f/4.0 et d’un capteur grand format de 1/1.3 pouce, qui optimise l'absorption de la lumière.

Grâce à la batterie de 5 050 mAh et à la technologie SuperCharge HUAWEI sans fil de 80 W, rechargez votre téléphone à 50 % en seulement 15 minutes, et profitez de la charge inversée jusqu’à 20 W pour alimenter vos autres appareils en cas de besoin.

Retrouvez le HUAWEI Pura 70 Pro 512 Go en noir ou blanc à 849 € au lieu de 1 199,00 €, soit une remise de 350 € avec livraison offerte. Vous pouvez également bénéficier d'une réduction supplémentaire de 5 % avec le code A5BLACKDAYS.





Les articles suivants sont également à prix réduit pour les Black Days :

