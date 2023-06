En ce début de semaine, nous vous avons concocté une sélection de trois articles qui devraient vous plaire. En effet, les e-commerçants ont frappé et cassent toujours un peu plus les prix sur divers matériels.

Commençons avec la tablette tactile Xiaomi Pad 5. Cette tablette est dotée d'un écran de 11" WQHD+ à un taux de rafraichissement de 120 Hz. Elle est propulsée par un processeur Snapdragon 860 couplé à 6 Go de mémoire vive. Grâce à son espace de stockage de 128 Go, vous pourrez stocker tout ce que vous désirez, notamment les photos prises grâce à la caméra arrière de 13 MP ou celle de devant à 8 MP.

Cette tablette tactile Xiaomi Pad 5 est proposée à 289,99 € au lieu de 499 € soit 42% de réduction chez Rue du commerce. La livraison est offerte sous 10 jours.





Continuons avec la barre de son Samsung BDS HW-B550. Cette enceinte, qui se connecte à votre téléviseur, est composé d'un haut-parleur principal ainsi qu'un caisson de basse de 6,5". Le pack affiche une puissance de 410 W max et utilise les technologies Dolby 2ch et DTS Virtual. La télécommande fournie dans le kit vous permet de gérer le son à distance.

Cette barre de son Samsung BDS HW-B550 est vendue 229,99 € au lieu de 299,99 € soit 23% de remise immédiate chez Darty. La livraison est gratuite sous 48 heures.





Enchainons avec l'aspirateur robot OKP K2. Ce robot aspirateur possède une puissance d'aspiration de 2100 Pa et n'a pas peur des poils d'animaux. Ses deux brosses rotatives ramènent la poussière vers le centre de l'appareil, où se situe la bouche d'aspiration. Son capteur de collision en 6 dimensions l'empêche de franchir une marche et de tomber. Il est entièrement configurable via l'application dédiée, OKP App.

Cet aspirateur robot OKP K2 est commercialisé 109,99 € au lieu de 149,99 € soit 20% de réduc' + le coupon vendeur de 10 €. La livraison est gratuite pour le lendemain.





