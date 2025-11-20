C'est parti ! Ce 20 novembre depuis minuit pile, AliExpress a ouvert les vannes. Pas de round d'observation cette année : la plateforme e-commerce attaque fort, très fort, bien avant la date officielle du vendredi noir. L'objectif ? Couper l'herbe sous le pied de la concurrence occidentale.

Pour ce cru 2025, la mécanique est simple mais redoutable : des prix barrés agressifs couplés à une série de codes promotionnels (les fameux coupons "FRBF") qui viennent grignoter la facture finale au moment du paiement. Et on ne parle pas de petites économies de bout de chandelle. Sur le segment ultra-concurrentiel des tablettes, c'est l'hécatombe des prix publics. Vous cherchez une ardoise pour le streaming, le gaming ou le travail ? C'est le moment de sortir la carte bleue.

Comment optimiser vos achats avec les codes FRBF ?

Avant de foncer tête baissée sur les produits, il faut comprendre la règle du jeu. AliExpress a mis en place un système de paliers. Plus votre panier est rempli, plus la remise est violente. Ces codes sont valables du 20 novembre au 28 novembre 23h59. Notez-les, copiez-les, collez-les. C'est votre sésame pour faire passer une bonne affaire au stade de "l'affaire du siècle".



Voici la grille à conserver précieusement :

FRBF80 : 80€ de remise dès 589€ d'achat





Zoom sur la bête de course : Xiaomi Pad 7 Pro

Si vous cherchez la puissance brute sans vendre un rein, arrêtez tout. La Xiaomi Pad 7 Pro est l'incarnation même du "Flagship Killer". Sous son châssis élégant, elle embarque le processeur Snapdragon 8s Gen 3. Pour les non-initiés, c'est un monstre de puissance capable de faire tourner les jeux les plus gourmands (Genshin Impact, Zenless Zone Zero) sans la moindre saccade.



Mais ce n'est pas tout. Xiaomi a doté cette tablette d'un écran de 11,2 pouces avec une définition 3.2K et, tenez-vous bien, un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La fluidité est absolue. Que ce soit pour le travail avec son format 3:2 productif ou pour consommer du contenu HDR, c'est un régal rétinien. Avec HyperOS aux commandes pour une fluidité logicielle impeccable et une charge ultra-rapide, cette tablette vient chasser sur les terres de l'iPad Pro pour un tiers de son prix. À moins de 400€ avec le code promo, c'est, disons-le clairement, du vol.

La Xiaomi Pad 7 Pro est au prix de 388,33 € avec le coupon FRBF60

Le format parfait pour les Gamers : Lenovo Legion Y700 2023

C'est un OVNI dans le monde des tablettes, et c'est pour ça qu'on l'adore. La Lenovo Legion Y700 (édition 2023) prend le contre-pied de la tendance "toujours plus grand". Avec son écran de 8,8 pouces, elle tient dans une (grande) poche de veste et se manie comme une console portable. C'est la remplaçante spirituelle de la Nexus 7, mais sous stéroïdes.



Propulsée par le Snapdragon 8+ Gen 1, elle est taillée pour le jeu mobile et l'émulation. Son écran 144Hz est d'une réactivité folle, et Lenovo a eu la riche idée d'intégrer deux ports USB-C.

Pourquoi ? Pour pouvoir charger la tablette tout en branchant des écouteurs ou une manette, ou même la connecter à un écran externe sans dongle. La dissipation thermique est exemplaire : elle ne chauffe pas, même après deux heures de jeu intense. Si vous cherchez le compagnon de voyage ultime ou la meilleure tablette gaming compacte du marché, ne cherchez plus. À ce tarif Black Friday, c'est un "instant buy".

La Lenovo Legion Y700 est au prix de 215,66 € avec le coupon FRBF30

La liste complète des pépites "Tablettes" à ne pas rater

Nous avons épluché les offres pour vous extraire les meilleures promotions du site. Voici les meilleures offres disponibles actuellement, prix final calculé avec le code promo déduit. Attention, les stocks partent vite.



Ce Black Friday 2025 chez AliExpress marque un tournant. On ne parle plus de gadget bas de gamme, mais de matériel premium accessible.

Que vous soyez Team Xiaomi pour l'écosystème ou Team Lenovo pour le gaming, les prix affichés jusqu'au 28 novembre sont, objectivement, imbattables sur le marché européen. Mais attention, la règle d'or du Black Friday s'applique toujours : premiers arrivés, premiers servis. Au vu des tarifs sur la Pad 7 Pro et la Y700, il est fort probable que les entrepôts sonnent creux bien avant la date butoir. Vous êtes prévenus.