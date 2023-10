Aujourd’hui, nous avons sélectionné pour vous 3 tablettes avec des promotions très attractives. Réputées pour leur solidité, vous pourrez les emmener partout sans crainte, car elles sont toutes capables de supporter les chocs et les conditions extrêmes.

Nous avons tout d’abord la tablette tactile FOSSiBOT DT1, qui vous offre un confort de visionnage optimal grâce à son écran haute définition 2K de 10,4". Ses dimensions sont de 252,8 x 162,65 x 14,6 mm pour un poids de 792 g. Elle est aussi dotée d’une caméra arrière de 48 MP et d’une caméra frontale de 16 MP qui vous garantiront des photos toujours nettes.



Avec 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go, la FOSSiBOT DT1 dépasse les autres modèles actuels du même gabarit. Vous pouvez également rajouter une carte SD pour étendre la capacité de stockage jusqu’à 1 To. Sa batterie est de 11 000 mAh avec support de la charge rapide 18 W.

Le son est géré par la présence de quatre haut-parleurs haute résolution, et vous pourrez insérer une carte SIM pour une connectivité mobile.

Enfin, elle est conçue pour fonctionner dans des environnements et des conditions difficiles, tels que des températures extrêmes et des conditions humides ou poussiéreuses.

La FOSSiBOT DT1 est en ce moment disponible au petit prix de 174 € avec le code NNNFRFD1 avec une livraison gratuite depuis l'Europe en quelques jours.

Passons ensuite à l’OUKITEL RT7 Titan. Cette tablette, sortie en août 2023, possède un écran FHD+ de 10,1" d’une luminosité de 400 nits. Vous pourrez donc visionner confortablement et de manière fluide, et ce, quelles que soient les conditions. Ses dimensions sont de 249,1 x 167,8 x 19,8 mm et elle pèse environ 1,2 kg.



Elle offre 24 Go de RAM et 256 Go de ROM, ainsi que la connectivité 5G. La RT7 Titan possède la plus grande batterie à ce jour avec pas moins de 32 000 Ah contre 7 000 à 10 000 mAh pour des tablettes concurrentes similaires. Vous pourrez profiter de très nombreuses heures de veille sans crainte d’une panne et pas moins de 34h de navigation.

La tablette prend en charge deux cartes NanoSIM pour vous connecter au réseau mobile de votre opérateur et pouvoir avoir accès à tous vos contacts.

Elle est très robuste et résiste à l’eau, aux chocs, à la poussière, à la chaleur ainsi qu’à la pression.

L’OUKITEL RT7 Titan est proposée au prix réduit de 369 € avec le code NNNFRRT7 avec également une livraison gratuite en quelques jours depuis l'Europe.

Enfin, la tablette OUKITEL OKT3. Son écran FHD+ de 10,51" vous assure un visionnage agréable. Ses dimensions sont de 161,51 x 246,4 x 7,4 mm et elle pèse 509 g.

Elle propose 8 Go de RAM et 256 Go de ROM, ainsi qu’une batterie longue durée de 8 250 mAh.

La OKT3 est dotée de deux haut-parleurs offrant un son stéréo de grande qualité. La capacité de stockage peut être augmentée jusqu’à 2 To avec une carte microSD et la tablette peut également accueillir une carte SIM.

Elle est légère, solide et facile à transporter grâce à son corps ultra-fin.

La tablette OUKITEL OKT3 est disponible au tarif promotionnel de 164,99 € avec le code NNNFROKT3, expédiée gratuitement depuis l'Europe en 3 à 10 jours.