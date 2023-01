Cela fait quelques années déjà que la marque Tag Heuer s'est lancée sur le secteur de la montre connectée, et visiblement le groupe d'horlogerie de luxe rencontre un certain succès avec ses productions.

C'est en 2015 que Tag Heuer a commercialisé sa première montre connectée avec la Carrera Wearable 01 proposée à 1400$. S'en sont suivies plusieurs générations de montres intelligentes optant pour Google Wear OS.

3 nouvelles montres à prix élevé

Une nouvelle gamme de montres vient d'être annoncée avec les Tag Heuer Connected Calibre E4. La marque a dévoilé trois montres assez proches dans leurs caractéristiques.

On pourra ainsi trouver deux versions en 42 mm et une version 45 mm. La déclinaison 42 mm opte pour un écran OLED rond de 1,28 pouce de diamètre en 416x416 pixels. Une des deux montres sera assez standard tandis que l'autre sera estampillée "Golf Edition" et proposera un bracelet blanc en silicone, noir en cuir, sera accompagnée de 3 balles de golf et proposera une fonction d'analyse du swing, affichera la disposition du parcours de golf joué et des statistiques sur les différents clubs pouvant être utilisés.

La version 45 mm proposera donc un cadran plus gros avec un écran OLED de 1,39 pouce en 454x454 pixels. Elle s'oriente vers la randonnée avec un baromètre intégré et des cartes proposant des calculs de dénivelé.

L'ensemble des montres proposera un boitier en titane noir et tournera sous Wear OS 2 mais Tag Heuer annonce déjà une bascule prochaine vers Wear OS 3. Les montres pourront également se transformer en oeuvre d'art en permettant d'afficher fièrement ses NFT sur son écran.

Les prix s'annoncent stratosphériques pour des montres connectées : 2350 dollars pour la 42 mm classique, 2500 dollars la 42 mm Golf Edition et 2600 dollars la 45 mm. Elles seront disponibles sur commande dès le mois de février.