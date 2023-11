Depuis l'année passée, on assiste à un changement majeur dans la tarification des jeux vidéo et une envolée des prix des titres premium. Ainsi, après plusieurs années passées à proposer des jeux à prix fixe, on assiste à une hausse que beaucoup de joueurs ne comprennent pas ni ne veulent accepter.

Les jeux "premium" sont ainsi désormais proposés à 79,99€ au lieu de 60€, soit 20€ d'augmentation dans un contexte d'inflation et sans réelle justification pour les utilisateurs si ce n'est que le cout de développement a augmenté au fil des années... Argument systématiquement balayé par les joueurs qui pointent du doigt le fait qu'une majorité de jeux sort depuis des années en version non achevée, non optimisée et souvent en deçà des promesses réalisées par les développeurs au fil du développement.

Pourtant, ce besoin de réviser le prix des jeux est partagé par Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive qui a récemment repris la parole pour confirmer que, selon lui, "les prix sont très très bas".

Là encore, il rappelle que les consommateurs sous-estiment grandement le cout de production des jeux, et que selon un calcul basé sur la durée de vie des jeux proposés par le groupe, le prix facturé n'est pas en adéquation avec le travail fourni.

Sur ce, point, et si l'on ne prend en compte que 2 franchises majeures de l'éditeur comme GTA et Red Dead Redemption, il faut avouer que les joueurs en ont globalement pour leur argent : les titres sont plutôt soignés et offrent une foule de contenu avec un suivi sans faille sur plusieurs années.

Mais cela ne vaut pas forcément pour toutes les franchises de l'éditeur ni pour le marché du jeu vidéo dans son ensemble.