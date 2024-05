Strauss Zelnick l'avait annoncé le mois dernier, Take Two Interactive est au coeur d'une restructuration. La maison mère de Rockstar et GTA avait annoncé se séparer de 5% de ses effectifs et mettre à l'arrêt certains projets.

L'objectif est de réaliser des économies en limitant la masse salariale du groupe tout en augmentant ses marges. Pour le groupe, il s'agit de se donner les moyens de pouvoir investir pour la croissance de son activité, et de faire face à l'envolée des couts de production et de développement de jeux qui deviennent de plus en plus imposants. Le plan social doit couter entre 160 et 200 millions de dollars à la société.

Finalement, on sait désormais que deux studios au moins vont être fermés : Intercept Games (Kerbal Space Program) et Roll7 Londres (Rollerdrome).

Intercept Games devrait disparaitre prochainement et ce sont 70 employés qui seront ainsi remerciés le 28 juin prochain. Alors que le studio développait encore Kerbal Space Program 2, proposé en version anticipé, le jeu devrait continuer à être mis à jour par Private Division.

Du côté de l'antenne londonienne de Roll7, ce sont 55 employés qui seront licenciés. Les projets du studio sont purement et simplement abandonnés au passage.

Il ne s'agit là que de la première phase de la restructuration de Take Two : les 125 licenciements annoncés ici ne représentent qu'une fraction des 579 annoncés pour arriver à 5% des effectifs. Rappelons que dans le même temps, Take Two espère encaisser plus d'un milliard de dollars dès le lancement de GTA 6 et que son PDG, Strauss Zelnick a empoché pas moins de 42,1 millions de dollars sur l'année fiscale 2023.