Dans un communiqué officiel, GearBox Software a annoncé partir vers de nouveaux horizons. Le studio a en effet été racheté par un géant du secteur qui n'est autre que Take Two, l'éditeur qui détient Rockstar et donc les franchises à succès comme GTA, Red Dead Redemption ou encore les séries de sport 2K.

L'accord est estimé à 460 millions de dollars et le rachat sera réalisé avant le premier trimestre de l'année fiscale 2025, soit avant le 30 juin 2024. Take Two met ainsi la main sur des licences phares comme Duke Nukem, Borderlands, Homeworld, Brother in Arms...

Au passage, on apprend que Borderlands 4 est en développement, avec une date de sortie encore non communiquée. Pour les fans, rappelons qu'un film tiré de la franchise est en préparation avec une sortie prévue cet été.