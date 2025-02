Nintendo n'a pas réussi à convaincre les éditeurs tiers à porter leurs jeux premium sur Switch. La faute à une console à la puissance limitée qui imposait énormément d'optimisations.

Si les portages n'étaient pas impossibles, et The Witcher 3 l'a définitivement prouvé, la Switch nécessitait un surplus de travail pour les développeurs que les éditeurs n'étaient visiblement pas prêts à payer.

Vers GTA VI sur Switch 2 ?

Avec l'arrivée de la Switch 2 se pose alors la question du catalogue de titres de la machine, d'autant plus que Nintendo affiche la volonté de proposer une plateforme un peu plus mature, preuve en est du coloris noir choisi, mais aussi des partenariats évoqués.

On savait que Microsoft souhaitait proposer davantage des jeux de ses propres studios sur la console hybride de Nintendo, on sait également que cette envie est partagée par Take Two interactive.

Strauss Zelnick , le PDG de Take Two a ainsi affirmé son soutien à Nintendo et à sa prochaine console, la Switch 2, évoquant le portage de certaines des franchises du groupe sur la machine. Ce dernier évoque ainsi la réorientation stratégique de Nintendo, qui ne mise plus uniquement sur un public jeune, mais sur un panel plus large de joueurs, ce qui laisse l'occasion à l'éditeur d'y installer ses productions.

Il se pourrait ainsi que l'on assiste à un portage de GTA V sur Switch 2, voire, soyons fous, de GTA VI. Les suites de Bordelanrs, NBA 2K, WWE 2K devraient naturellement suivre.