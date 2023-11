Annoncé par Apple début 2022, le système Tap to Pay est désormais lancé en France. Sans la nécessité d'un équipement supplémentaire, il transforme l'iPhone d'un commerçant en un terminal de paiement et permet de recevoir des paiements sans contact des clients, en s'appuyant sur la technologie NFC.

Du côté du commerçant, le minimum requis est un iPhone XS et une application dédiée qui émane de l'un des partenaires d'Apple. Le groupe de Cupertino ne devient pas lui-même un prestataire de paiement.

Apple liste Banque Populaire, Caisse d'Épargne, Payplug, Viva Wallet, Revolut, myPOS, Adyen, SumUp et Worldline parmi ses partenaires. Ultérieurement, Stripe, Market Pay, BNP Paribas, Crédit Coopératif et Stancer s'ajouteront.

En toute transparence pour les clients

Pour les clients, le paiement peut se faire avec les cartes sans contact des principaux réseaux de paiement, dont Mastercard et Visa, tandis que le réseau Cartes Bancaires sera ajouté d'ici quelques semaines. Bien évidemment, la solution Apple Pay est de la partie, mais également pour des solutions tierces et autres portefeuilles numériques.

" Avec plus de 90 % des cartes bancaires en France équipées de la technologie sans contact, et l'adoption croissante des paiements sans contact, les commerçants seront en mesure d'accepter les paiements de leurs clients d'un simple geste sur leur iPhone ", écrit Apple.

Le déploiement en France se fait avec la contribution des Apple Store du groupe, les enseignes Christian Dior Couture, Dyson, Rituals et Sézane, ainsi que Sephora et le groupe L'Addition pour plusieurs milliers de restaurants.

Sans les données sur les paiements pour Apple

Pour Tap to Pay, Apple vante la sécurité de type Apple Pay. " Toutes les transactions effectuées via Tap to Pay sur iPhone sont chiffrées et traitées à l'aide du Secure Element, et comme avec Apple Pay, Apple n'a aucune information sur ce qui est acheté ou sur la personne qui a effectué l'achat. "

Apple est par contre moins disert sur la question de la monétisation de Tap to Pay, sachant qu'il n'y a pas de prélèvement de sa part d'une commission sur les transactions opérées par les commerçants.