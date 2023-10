C'était une belle victoire pour les services de robotaxis en Californie. Durant le mois d'août, ils ont obtenu l'autorisation de proposer des services de taxis autonomes sans chauffeur en continu dans la ville de San Francisco au lieu de créneaux spécifiques.

Il n'avait pas fallu longtemps pour faire remonter de petits incidents de fonctionnement, dont un accident léger avec un véhicule de secours, ce qui avait conduit le régulateur à réduire les flottes de véhicules autonomes en circulation.

Deux mois plus tard, le DMV (Department of Motor Vehicles) californien annonce la suspension du service de robotaxis Cruise dans la ville pour des questions de sécurité.

Les services autonomes de Cruise interrompus à San Francisco

Le régulateur ne détaille pas précisément les raisons de cette décision, évoquant seulement "un risque déraisonnable pour la sécurité publique" mais la multiplication d'incidents de circulation et les critiques de services de police et de pompiers accusant les taxis autonomes de ralentir et compliquer le trafic urbain déjà très dense.

En particulier, l'Associated Press indique que, le mois dernier, un taxi autonome Cruise a écrasé un piéton qui avait été percuté par un autre véhicule et s'est arrêté au-dessus de lui.

Si les ingénieurs de Cruise planchent sur l'amélioration de la réaction des véhicules autonomes dans de telles circonstances exceptionnelles, cela s'ajoute aux remarques et critiques sur les avantages et surtout les inconvénients des véhicules sans chauffeur.

Une acceptation encore difficile

Et d'ailleurs, avec la décision de suspension du service, Cruise pourra continuer d'utiliser les véhicules autonomes mais uniquement sous la supervision d'un chauffeur capable de reprendre le contrôle manuel à tout moment.

C'est une forme de retour en arrière puisque c'est la configuration initiale utilisée pour tester les services de taxis autonomes ces dernières années. Pour le moment, la suspension ne concerne que Cruise, et non Waymo, l'autre grand service de robotaxis issu de Google qui peut continuer à être proposé à San Francisco.

Cela ne fait pas les affaires de General Motors, derrière le service Cruise, qui espère générer des revenus significatifs d'ici 2025. Les critiques à San Francisco se répercuter à Los Angeles, Phoenix et Austin, où le service doit être également proposé.

La révolution des taxis autonomes n'est pas forcément remise en cause (même si elle peut être le support d'une contestation contre la trop grande présence de la voiture dans les villes) par ces désisions de suspension mais il apparaît qu'il faudra sans doute plus de temps que prévu pour les faire accepter et entrer de façon transparente dans le paysage urbain.