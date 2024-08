Ce devait être la démonstration de nouveaux services de transport urbain, avec les atouts d'une motorisation électrique et d'un bruit très réduit par rapport à des hélicoptères, durant les Jeux Olympiques de Paris.

Finalement, les taxis volants de Volocopter, décriés depuis l'officialisation du projet, ne réaliseront pas de survols de Paris durant le temps de l'événement sportif. Les modèles Volocity de la firme allemande Volocopter ont rencontré beaucoup de résistance réglementaire et l'une d'entre elles leur a été fatale.

Ces véhicules dotés de 18 moteurs électriques portés par une nacelle au-dessus d'une cabine transportant le pilote et un passager veulent préfigurer un avenir des transports urbains se déroulant dans les airs plutôt que sur les périphériques embouteillés et quoi de mieux qu'un événement mondial pour en faire la promotion.

Une certification moteur toujours manquante

Sauf que, malgré tous les efforts, la démonstration n'aura pas lieu. Une certification des moteurs n'a pas été obtenue dans les temps, reportant de plusieurs semaines la possibilité de faire évoluer les taxis volants au-dessus de Paris.

Les moteurs ont été renvoyés aux Etats-Unis pour contrôle et validation mais ils ne seront pas disponibles durant le temps des Jeux Olympiques. La préparation avait été chaotique, le service commercial ayant été remplacé par une simple démonstration de vol pour quelques personnalités et l'ensemble du projet ayant été critiqué comme faussement écologique et source potentielle de nouvelles nuisances.

L'installation d'un vertiport (un point d'atterissage et de décollage) quai d'Austerlitz avait entraîné une levée de boucliers de la mairie de Paris en attaquant l'arrêté pris par le gouvernement quelques jours avant le début des compétitions.

Le projet de survol de Paris remis à plus tard

Le projet des taxis volants de Volocopter reste pourtant d'actulalité et le groupe ADP (Aéroports de Paris) maintient sa volonté de faire voler les engins Volocity au-dessus de la Seine avant la fin de l'année.

Plutôt qu'un moyen de transport réservé aux plus riches, le groupe veut y voir des applications comme du sauvetage d'urgence rendu possible par ces véhicules électriques VTOL (à décollage et atterrissage vertical) beaucoup plus discrets que des hélicoptères.

Volocopter prépare déjà des versions étendues de son véhicule volant et capables de transporter jusqu'à 4 personnes. En attendant de prouver ses qualités, des démonstrations pourront être réalisées sur aérodromes.