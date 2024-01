Le logiciel TeamViewer est une solution d'accès à distance performante utilisée à travers le monde par des millions d'utilisateurs. Mais ce type de logiciel, aussi pratique qu'il soit, peut également se présenter comme un puissant outil pour les cybercriminels.

C'est ainsi que le logiciel a été utilisé pour propager de nouvelles attaques par ransomware. Le spécialiste en sécurité Huntress a indiqué avoir identifié au moins deux infiltrations dans des réseaux d'entreprises, les assaillants auraient alors utilisé Teamviewer pour se créer une porte d'entrée.

Les Hackers ont dû obtenir des accès aux comptes Teamviewer pour leur permettre ensuite d'installer des ransomware de PC d'entreprises, avec pour objectif la propagation du malware sur l'ensemble du réseau interne.

Ce n'est pas la première fois que Teamviewer est ciblé par ce genre d'attaques et pour cause : le logiciel serait actuellement installé sur plus de 400 millions d'appareils, dont 30 millions à temps plein.