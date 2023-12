Tekken s'apprête à revenir sur le marché du jeu vidéo avec un 8e épisode qui signe le retour de combattants phares, ainsi que l'intégration de nouveaux modes de jeu très attendus.

Et bonne nouvelle, le jeu est disponible dès aujourd'hui dans une version de démonstration proposée sur le shop PlayStation sur PS5. La démo ne sera proposée sur Xbox Series X|S et sur PC (Steam) qu'à compter du 21 décembre prochain, il faudra donc patienter si vous n'êtes pas rangés du côté de Sony.

La démo propose un accès au premier chapitre du mode histoire baptisée "The Dark Awakens" mais elle permettra également de jouer à 2 dans le mode versus fighting en local.

Tekken 8 proposera 32 combattants à sa sortie qui profiteront d'une remodélisation intégrale et de nouveaux looks. L'épisode proposera un mode histoire retravaillé annoncé comme particulièrement prenant, il s'agira d'ailleurs du mode histoire le plus long de tous les Tekken jamais sortis. On y trouvera également un mode Arcade Quest permettant de créer son propre avatar avant de se lancer dans des combats dans diverses salles d'arcade.

Tekken 8 sera officiellement disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S le 26 janvier 2024.