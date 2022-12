Petit retour en arrière : lorsque Zone Telechargement tombat avec Tirexo en avril dernier, chacune des deux plateformes annonçait ne pas souhaiter relancer l'aventure de si tôt.

Récemment, Zone-Telechargement est revenue sur le devant de la scène, sans que l'on ne sache vraiment s'il s'agit de l'équipe originale de la plateforme de téléchargement illégal. Mais depuis quelques jours, Tirexo est également de retour.

Tirexo est de retour...

En mai, Tirexo revenait sous le nom de Palixi, puis Papaflix.com, mais l'aventure n'a pas duré très longtemps : quelques semaines à peine avant de disparaitre à nouveau.

Finalement, sous l'impulsion de l'équipe de Tirexo, la plateforme pirate est de retour sous le nom de Darkino. La plateforme en profite pour s'offrir une nouvelle identité visuelle plus moderne.

Rien ne dit toutefois que les choses vont durer : depuis quelques jours, c'est un autre grand nom du piratage en France qui répond aux abonnés absents : Extreme Download. Le site affiche une maintenance depuis la fin de semaine dernière et selon quelques retours sur Discord, les administrateurs ont mis le site en pause sous la pression de l'ARCOM et des ayants droit.

Le timing est donc idéal pour Darkino qui va pouvoir récupérer une partie des utilisateurs d'Extreme Download. Néanmoins, la pression sur ce genre de site se fait de plus en plus lourde au fil des mois et il se pourrait que Darkino rencontre le même sort que Tirexo d'ici quelques mois.

La plateforme ne part pas de zéro et affiche déjà un catalogue hérité d'autres sites illégaux avec plus de 38 000 films, 12000 séries, 8000 animés, 10 000 documentaires, 8000 jeux vidéo, 2000 logiciels, 12000 ebooks et 22000 albums musicaux... Le système de classement et de notation des utilisateurs est toujours d'actualité et l'on retrouve une offre premium qui propose du streaming avec des abonnements allant de 0.99 à 6.99€ par mois.

Rappelons que ce genre de site reste illégal et que les administrateurs comme les utilisateurs risquent gros. Néanmoins, le Direct Download est moins sujet aux traceurs de l'ARCOM.