Imaginez une offre particulièrement intéressante : un téléviseur dernier cri 4K de 55 pouces complètement gratuit. Pas de facture, zéro euro à débourser à la clé : c'est l'offre actuellement proposée par Telly, la société fraichement lancée par Ilya Pozin, cofondateur de Pluto TV qui souhaite briser les tendances avec un concept aux antipodes du marché.

L'idée est simple et bien connue des internautes : le téléviseur est gratuit, mais en contrepartie, il faut accepter de consommer de la publicité, dans des conditions pas toujours avantageuses toutefois.

Si c'est gratuit : c'est vous le produit !

C'est un concept déjà lancé pour les plateformes de streaming de musique comme Spotify, les jeux vidéo mobiles et applications, ou encore le streaming vidéo : en échange de contenu gratuit, la plateforme fait son chiffre sur la diffusion de spot publicitaire. Et plus le contenu est intéressant et nombreux, plus l'utilisateur est prêt à souscrire, quitte à devoir subir un nombre de publicités grandissant.

Chez Telly, le téléviseur est gratuit, et il se compose en réalité de deux écrans : un écran supérieur 4K de 55 pouces associé à un second écran au-dessous séparé par une barre de son intégrée. Pourquoi un second écran ? Et bien simplement parce que ce dernier se présente comme une véritable bannière publicitaire qui diffuse des spots et annonces en permanence. Il peut également afficher des widgets : cours de la bourse, météo, agenda... L'objectif est de le rendre utile et attractif malgré tout dans l'espoir que l'utilisateur ne le masque pas. La publicité ne devrait être diffusée que sur la droite de l'écran secondaire, dans un espace relativement limité.

L'écran principal pourrait également diffuser de la publicité ciblée lorsqu'il n'est pas utilisé pour la diffusion de chaine de TV ou de contenu quelconque, à l'image d'un mode veille centré sur la publicité.

De la publicité mais ausside la collecte de données personnelles

Pour que le tout fonctionne, le duo d'écran et la barre son sont animés par TellyOS, un système propriétaire de la marque, c'est pourquoi Telly compte livrer ses écrans avec un dongle Android 4K.

Et puisque la publicité ne suffit visiblement pas rendre l'offre rentable, l'offre implique également la collecte de données sur le contenu écouté ou regardé sur l'appareil par Telly, la durée des sessions de visionnage et les habitudes d'interaction avec les contenus (recherche, services utilisés), le tout étant utilisé pour de la publicité ciblée, mais également revendue à des partenaires tiers.

Les utilisateurs qui ne souhaiteraient plus visionner de la publicité ou partager leurs données auront deux choix : renvoyer tout l'équipement ou payer 500$. Telly a prévu la production de 500 000 téléviseurs du genre, les premiers envois sont prévus cet été.