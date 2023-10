Temu souhaite s'imposer comme un géant de la vente en ligne en France, tout en ne proposant exclusivement que des articles provenant de Chine. Dans la lignée d'Aliexpress, Wish ou Joom, l'idée est de séduire le public européen avec des prix particulièrement agressifs, et tenter de s'imposer face aux géants du secteur, Amazon en ligne de mire.

Alors certes, il faut composer avec quelques éléments bien affichés aux yeux du consommateur : délais de livraison à rallonge, suivi des commandes aléatoires et quasiment aucune prise en charge niveau SAV... Mais Temu cache également nombre d'aspects sombres, surtout au niveau de son application mobile.

Des liens avec le gouvernement chinois qui posent des questions

Selon l'analyste financier Siegfried Eggert, l'application Temu serait l'une "des plus dangereuses" jamais diffusées à très grande échelle. L'application est pointée du doigt pour intégrer des programmes très agressifs concernant la collecte de données.

Temu collecterait ainsi des messages ainsi que les données bancaires de ses utilisateurs. Un logiciel espion serait également intégré à l'application afin de surveiller les activités en ligne des utilisateurs y compris lorsque ces derniers ne sont pas sur l'application.

Au Royaume-Uni, Temu est déjà sous le coup d'une surveillance particulière. Les députés ont indiqué que le gouvernement et les régulateurs doivent mener une enquête afin de définir les risques encourus par les consommateurs britanniques et mettre au jour la collecte des données personnelles et l'éventuel partage de ces dernières avec le gouvernement chinois.

Le lien avec le Parti communiste chinois de Temu inquiète par ailleurs l'occident qui y voit une opération d'espionnage parfaitement orchestrée. D'ailleurs, les offres sur le site sont tellement improbables que des économistes indiquent que la plateforme n'est pas rentable... De fait, si la rentabilité ne vient pas des produits vendus, l'intérêt pour la plateforme pourrait se trouver ailleurs...