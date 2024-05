Si vous ne connaissez pas encore Ten Ten, sachez qu'il s'agit de la nouvelle application à la mode chez les adolescents. Le service est Française, elle a été créée par deux Français, Jules Comar et Antoine Baché et est disponible depuis quelques mois sur l'App Store d'Apple et un peu plus d'une semaine sur le Google Play Store pour Android.

Contrairement à Facebook, Instagram et autres réseaux sociaux, l'application se joue de toute intimité et se présente comme un talkie-walkie high tech. A partir du moment où l'application est lancée, il est possible d'envoyer du son et de l'image aux destinataires.

Concrètement, même si l'écran de son smartphone est verrouillé, l'appel sera automatiquement accepté et l'interlocuteur pourra envoyer du contenu audio et vidéo sur le dispositif de son destinataire... Heureusement, il sera possible de limiter les abus : lorsque l'appareil est réglé sur silencieux ou en mode "Ne pas déranger", la communication ne sera pas forcée.

Les deux concepteurs ont ainsi apporté quelques garde-fous pour limiter les abus et dérives d'une application qui se veut malgré tout assez intrusive.

Ten Ten est déjà disponible dans plusieurs langues et la communauté s'accroit rapidement autour de l'application, qui devrait évoluer régulièrement pour proposer de nouvelles fonctionnalités, notamment les appels de groupe.