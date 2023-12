Tencent et NetEase, les deux géants du jeu vidéo en Chine qui profitent d'investissements à l'étranger et percent sur le marché occidental avec quelques titres et un catalogue fourni de jeux mobiles viennent de dévisse en bourse.

Cela fait quelques années déjà que les deux géants chinois multiplient les investissements en dehors de Chine et nouent des partenariats avec certains éditeurs occidentaux. La raison est simple : le marché chinois est pour le moins instable.

La Chine restreint le jeu mobile dans le pays

Même s'il représente un parc potentiel important de joueurs, le marché chinois du jeu vidéo reste dépendant des décisions gouvernementales, et le parti unique impose ainsi des règles très strictes sur le secteur. Depuis quelques années, le jeu mobile est particulièrement surveillé par le gouvernement, et de nouvelles règles viennent d'être imposées dans le pays.

Elles régissent plus particulièrement les titres "Free to play", les jeux gratuits qui intègrent toutefois des marchés visant à encourager les joueurs à dépenser de plus en plus. En Chine donc, ces jeux vont devoir imposer des limites de dépenses pour les joueurs mineurs, mais également faire un trait sur les récompenses de connexion quotidiennes.

L'idée pour le gouvernement est de cibler les mécaniques qui sont à la source d'addiction pour les jeunes, et participent à multiplier les dépenses, parfois jusqu'au surendettement des joueurs.

C'est une grande partie du modèle économique de Tencent et NetEase qui est ainsi touché par ces mesures... Et la réponse du marché est immédiate : l'action de NetEase a plongé de 15% en bourse, contre 12% pour Tencent.Cela représente des dizaines de milliards de dollars pour ces deux sociétés.

Cela n'impacte pas que les deux géants chinois : l'éditeur français Ubisoft est également concerné par cette chute en bourse, puisque Tencent y a injecté 300 millions d'euros et détient désormais 49,9% du capital de Guillemot Brothers. Ubisoft a ainsi encaissé une chute de 1,5% de la valeur de son action en bourse au lendemain de la mise en application des mesures chinoises.