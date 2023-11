Aujourd'hui, focus sur le vélo électrique CGO600 de la marque néerlandaise TENWAYS, qui bénéficie en ce moment d'une offre limitée de - 400 € dans le cadre du Black Friday !

L'e-bike est doté d'un moteur moyeu 250 W Mivice, d'un cadre, d'une fourche avant et de jantes en alliage d’aluminium ainsi que de pneus 29 pouces CST anti-crevaison.

Il peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h et attaquer des montées jusqu'à 10° avec le capteur de couple magnétique S200 Mivice.

Sa batterie lithium-ion remplaçable de 252 Wh / 36 V permet une autonomie de 70 km et offre une charge complète rapide en 2,5 heures.

Les freins à disque hydrauliques garantissent un freinage puissant et fiable et vous bénéficiez d'une assistance sans délai avec une accélération instantanée du moteur.

Le vélo est également muni d'une transmission par courroie Carbon Gates silencieuse, durable et non glissante, avec une durée de vie 4 fois plus longue que celle d’une chaîne traditionnelle (environ 30 000 km).

L'e-bike est équipé d'un feu arrière ainsi que d'un écran OLED compact affichant toutes les informations importantes comme le niveau de la batterie, la vitesse et la distance parcourue. Ne pesant que 15 kg, il est aussi facilement transportable.

Une application TENWAYS vous permet de contrôler facilement le vélo et d'enregistrer toutes vos performances. Le CGO600 est disponible en 4 coloris différents et en taille M, L ou XL au même prix.

Le vélo électrique TENWAYS CGO600 est actuellement proposé à seulement 1 199 € au lieu de 1 599 €, avec une sacoche taille L en cadeau à seulement 1 € (au lieu de 79 €).

Attention, cette offre est réservée aux 100 premières commandes uniquement et ne reviendra pas ! L'expédition est gratuite depuis les Pays-Bas en 2 à 5 jours ouvrés.