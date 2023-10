Les chercheurs de l'université Northwestern ont annoncé avoir mis au point une intelligence artificielle capable de concevoir des robots à grande vitesse. Dans un exemple partagé, l'IA a créé un robot en 26 secondes, ce dernier était capable de marcher.

Pour arriver à cet exploit, les chercheurs ont simplement demandé à leur IA de concevoir un robot capable de marcher sur le sol. 26 secondes plus tard, l'IA a fourni un plan et des schémas pour un robot capable d'évoluer sur le sol.

Un modèle 3D du robot a été généré et il a été imprimé : relié à une pompe permettant le gonfler et de le dégonfler, il est capable d'évoluer de quelques millimètres à chaque "respiration", ce qui ramené à sa taille est équivalent à la vitesse de marche d'un humain.

On est encore bien loin des androïdes et des T800, mais les IA pourraient aider les scientifiques à développer de nouveaux systèmes robotiques en abordant des angles auxquels personne n'aurait pu penser, ou du moins en multipliant les essais en quelques minutes ou heures là où la recherche et le développement nécessiteraient des mois, voire des années de travail et des budgets colossaux...