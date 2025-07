Le TerraMaster D1-SSD Plus est un SSD portable ultra-rapide conçu spécifiquement pour les professionnels de la vidéo, mais également idéal pour tous ceux qui ont besoin d'un stockage externe performant et fiable. Ce boîtier compact offre des performances de niveau professionnel pour les flux de travail les plus intensifs, même en 4K.

Le cœur du D1 SSD Plus réside dans son interface USB4 Type-C ultrarapide, offrant une bande passante impressionnante de 40 Gbps. Les tests de performance révèlent des vitesses de lecture atteignant 3853 Mo/s et des vitesses d'écriture de 3707 Mo/s, idéal pour l'édition vidéo 4K / 8K et les transferts volumineux de données.

Le D1 SSD Plus est conçu pour une polyvalence maximale. Il est compatible avec les protocoles Thunderbolt 3 / 4 / 5 ainsi que USB4 / 3.2 / 3.1 / 3.0, assurant des transferts de données rapides et une interaction fluide avec une multitude d'appareils, le tout dans un format compact et portable. Cette large compatibilité permet au D1 SSD Plus de s'intégrer sans effort dans divers scénarios d'utilisation avec une polyvalence tous usages : besoins professionnels et personnels, montage vidéo 4K / 8K, disque de démarrage macOS, extension de stockage Mac mini, nomadisme numérique ou encore voyages...

Le boîtier prend en charge divers disques SSD PCIe M.2 2280 NVMe, permettant des capacités de disque unique allant jusqu'à 8 To.

Le TerraMaster D1-SSD Plus mise également sur une conception intelligente pour garantir des performances durables et une utilisation agréable :

Le TerraMaster D1-SSD Plus mise également sur une conception intelligente pour garantir des performances durables et une utilisation agréable :

Refroidissement passif et silencieux :







il intègre un système de refroidissement passif, sans ventilateur, assurant un fonctionnement totalement silencieux. Dissipation thermique supérieure : son châssis innovant en alliage d'aluminium aéronautique usiné CNC est entièrement fermé, offrant une surface de dissipation thermique trois fois supérieure à la normale. Cela garantit des températures stables même sous forte charge, protégeant ainsi les performances à grande vitesse du SSD et prolongeant sa durée de vie.

De plus, le D1 SSD Plus intègre des composants de protection supplémentaires pour une transmission stable et sécurisée, à l'abri des courts-circuits, des surtensions et des décharges électrostatiques (ESD).

Et enfin, le TerraMaster propose des solutions logicielles dédiées pour la sauvegarde de vos données :

Sauvegarde PC (TPC Backupper) :





un outil pour PC Windows (8/8.1/10/11) permettant des sauvegardes planifiées de dossiers et de partitions vers le D1 SSD Plus ou un NAS TerraMaster. Il prend en charge les stratégies de sauvegarde incrémentielle et différentielle. Sauvegarde mobile (Application TDAS) : l'application gratuite propriétaire exclusive TDAS facilite la sauvegarde et la gestion de photos, vidéos et autres données depuis vos appareils mobiles (iOS 15.6+ et Android 11+) via une connexion USB.





Vous pouvez obtenir le TerraMaster D1-SSD Plus à 119,99 € sur le site officiel de la marque et également chez Amazon.