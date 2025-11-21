Le Black Friday, c'est le moment des bonnes affaires dans tous les domaines et cela concerne aussi les solutions de stockage que l'on peut trouver à moindre coût.

Terramaster, spécialiste du stockage personnel et professionnel, profite de l'événement pour abaisser le prix de certains de ses produits, avec des réductions allant jusqu'à 30% !

Terramaster F2-425 Plus, le stockage NAS facile

C'est le cas de la solution de stockage hybride réseau Terramaster F2-425 Plus, un système 3+2 baies équipé d'un processeur Intel N150 quadcore associé à 8 Go de RAM et deux ports 5 Gigabits Ethernet, le tout piloté par le système d'exploitation NAS TOS 6, avec une partie IA locale permettant l'organisation intelligente des photos.

Offrant une vitesse d'écriture jusqu'à 1024 Mo/s et capable de décodage matériel 8K, il offre jusqu'à 84 To de stockage avec ses 2 baies SATA et 3 emplacements M.2, avec un accès distant sécurisé au contenu sur smartphone et tablette via l'application TNAS Mobile.

Le système F2-425 Plus est également accessible depuis une interface Web simplifiée (configuration rapide, gestion sans ligne de commande) et reste silencieux (19 dB) en toutes circonstances.

Il est compatible Cloud Sync pour une intégration avec les services cloud comme Google Drive, MS OneDrive ou Dropbox et il supporte les grandes applications multimédias comme Plex, Emby ou Jellyfin.

Vous trouverez chez Amazon le Terramaster F2-425 Plus au prix réduit de 365,49 € au lieu de 429,99 € avec un coupon à activer.

Terramaster F4-425 Plus, deux fois plus de RAM et de stockage

Pour des besoins plus conséquents, le Terramaster F4-425 Plus propose des caractéristiques proches avec un processeur Intel N150 et 16 Go de RAM DDR5 et toujours 2 ports 5 gigabits Ethernet mais avec une capacité de stockage de 144 To grâce à ses 4 baies SATA et 3 emplacements M.2.

Capable de décodage matériel 8K, compatible avec les grandes applications multimédias et utilisant le système d'exploitation TOS 6 + IA locale pour organiser les photos, il offre les mêmes possibilités de divertissement et de création de machines virtuelles pour bâtir différents environnements selon les besoins.

Egalement chez Amazon, vous trouverez le Terramaster F4-425 Plus affiché à seulement 509,99 € au lieu de 599,99 € avec un coupon à activer.

De nombreuses promotions pour le Black Friday

Les promotions de Terramaster ne s'arrêtent pas là. De nombreux produits voient leurs tarifs baisser, avec des réductions allant jusqu'à 30%, sur le stockage NAS et les SSD.

Si vous souhaitez créer votre cloud personnel sécurisé ou disposer d'une solution de sauvegarde pour l'entreprise, les différents produits en promotion permettent de répondre à différents scénarios en fonction des besoins :