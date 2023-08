L'Agence spatiale européenne (ESA) propose une version dite améliorée de l'Atlas des feux dans le monde. Il s'appuie sur des données du satellite Copernicus Sentinel-3A qui est en orbite à 815 km au-dessus de la Terre.

Ce satellite d'observation et de surveillance de la Terre mesure la hauteur des mers et l'épaisseur des glaces. Un spectromètre imageur renseigne sur la concentration en phytoplancton des océans, tandis qu'un radiomètre imageur fournit la température de surface de notre planète avec une résolution de 1 km au sol.

" Fonctionnant comme un thermomètre dans le ciel, un capteur mesure la radiation infrarouge thermique pour prélever la température sur les surfaces terrestres et ainsi détecter les incendies ", écrit l'ESA qui souligne la valeur statistique représentative de l'atlas d'un mois à l'autre et d'une année sur l'autre.

Augmentation spectaculaire au Canada

Un tableau de bord interactif permet de comparer la fréquence des incendies pour chaque pays et d'analyser l'évolution des incendies dans le temps.

Durant les sept années passées et pour l'Europe méridionale, l'ESA met en avant un nombre conséquent de feux de forêts détectés au Portugal, en Italie, en Grèce, en France et en Espagne. Le record est pour le Portugal avec les feux entre août 2016 et octobre 2017.

Pour le Canada et à date du 27 juillet, près de 11 600 incendies s'étaient déclarés au cours des sept premiers mois de cette année 2023. C'est une hausse de 705 % en comparaison aux feux détectés au cours des six dernières années lors de la période allant du 1er janvier au 31 juillet.

Le changement climatique en cause

" Le réchauffement climatique mondial et la fréquence plus grande des phénomènes météorologiques extrêmes ont provoqué une nette croissance du nombre des feux qui déciment rapidement de grandes zones de végétation et de forêts. "

En décembre prochain, les données du satellite Copernicus Sentinel-3B s'ajouteront à celles de Copernicus Sentinel-3A. Ce sont deux satellites jumeaux qui orbitent en opposition.

N.B. : Source images : ESA.