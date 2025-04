Alors que les ventes de Tesla sont en berne depuis quelques mois, la situation se complique un peu plus pour le spécialiste du véhicule électrique. La marque fait face à un scandale naissant sur fond de manipulation du kilométrage de ses véhicules, fraude qui serait organisée par le constructeur lui-même...

Tesla accusé de "trafiquer" les compteurs

Au cœur de l'affaire se trouve une accusation grave : Tesla aurait trafiqué ou truqué les compteurs kilométriques de certaines de ses voitures électriques. L'objectif présumé de cette manipulation serait de faire apparaître un nombre de kilomètres parcourus supérieur à la réalité, ce qui pourrait avoir des conséquences directes sur la validité de la garantie contractuelle.

Une plainte a ainsi été lancée le 7 février dernier en Californie, par un utilisateur de Model Y d'occasion fabriquée en 2020 affichant 59 176 km au compteur. Selon lui, le véhicule aurait recours à des "schémas particuliers d'accumulation de kilométrage", il aurait ainsi repéré des "augmentations anormales de la moyenne quotidienne de kilomètres parcourus" et ce, "malgré une routine de conduite constante" exclusivement constituée d'" un court trajet pour se rendre au travail et des visites occasionnelles à la salle de sport et aux restaurants locaux".

Cette routine correspondrait à 32 km par jour, alors que sa Model Y enregistrait pour sa part 116,4 km quotidiens... L'utilisateur déplore ainsi " En raison de cette accumulation accélérée de kilométrage, la garantie de base a expiré bien avant l'échéance prévue, lorsque le compteur a atteint 80 467 km."

L'objectif : échapper aux obligations de garantie ?

Le mobile avancé derrière cette manipulation présumée est d'ordre financier. En augmentant artificiellement le kilométrage affiché, Tesla pourrait refuser la prise en charge de réparations coûteuses sous garantie. Cela concernerait particulièrement des composants onéreux comme la batterie ou le groupe motopropulseur, dont la couverture est souvent limitée par une distance maximale parcourue. L'idée serait donc d'échapper à ces obligations contractuelles.

Et c'est justement ce qu'il s'est passé avec le plaignant : Tesla lui a refusé une prise en charge sous garantie, stipulant que son véhicule avait dépassé le seuil des 80 000 km au compteur.

Pire encore, l'utilisateur a continué de scruter son compteur kilométrique et repéré une tendance inverse : une fois le seuil de kilométrage max de prise sous garantie, il a assisté à "une baisse des kilomètres quotidiens moyens rapportés" malgré des trajets journaliers volontairement plus longs...

Le "mode opératoire" reproché à la marque

Certaines sources évoquent même un "mode opératoire" spécifique qui aurait été employé par Tesla pour modifier ces données.Il se peut ainsi que des interventions logicielles, lancées à distance, permettent ainsi d'altérer l'odomètre des véhicules électriques concernés.

La plainte lancée en Californie pourrait d'ailleurs faire des émules puisque suite à cette dernière, les témoignages concordants se multiplient, faisant naitre un véritable scandale... D'ailleurs, les manipulations supposées du kilométrage concerneraient d'autres véhicules que le Model Y, puisque des utilisateurs de Model 3 et S ont également partagé des suspicions similaires...

Des accusations graves à confirmer

Il est essentiel de souligner qu'il s'agit pour l'instant d'accusations et de suspicions. Aucune preuve formelle ou décision de justice n'est mentionnée dans les titres des sources pour étayer définitivement ces allégations de trafic de compteur. Une enquête plus approfondie et une réponse officielle de Tesla seront nécessaires pour faire toute la lumière sur cette affaire potentiellement dommageable pour l'image de la marque.

Ces accusations de manipulation de kilométrage visant Tesla sont particulièrement graves, car elles touchent à la fois à la confiance des consommateurs et aux obligations de garantie du constructeur. L'évolution de cette affaire sera à suivre de près pour déterminer si ces allégations sont fondées, la multiplication des témoignages pourrait encourager les autorités à mener une enquête approfondie de la situation.