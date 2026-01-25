Le constructeur Tesla a retiré la fonction Autopilot de base, incluant le maintien de voie, de ses nouveaux modèles en Amérique du Nord. Pour l'obtenir, il faut désormais souscrire à l'abonnement FSD à 99 dollars / mois, dont le prix est voué à augmenter selon Elon Musk.

Cette décision place le constructeur en décalage avec ses concurrents qui offrent cette fonctionnalité de sécurité en série. Jusqu'à récemment, l'Autopilot de base était une signature de l'expérience Tesla, inclus de série sur la plupart des véhicules neufs depuis 2019.

Ce pack comprenait deux fonctionnalités clés : le régulateur de vitesse adaptatif (Traffic-Aware Cruise Control) et l'Autosteer, le système de maintien actif dans la voie.

La donne vient de changer radicalement pour les nouveaux acheteurs de Model 3 et Model Y en Amérique du Nord (en attendant les autres marchés ?). Désormais, seul le régulateur de vitesse adaptatif reste de série.

Un virage vers l'abonnement forcé

La suppression de l'Autosteer de l'équipement standard n'est pas un simple ajustement technique mais correspond à une décision commerciale calculée. Elle cherche à inciter les clients à souscrire à l'abonnement Full Self-Driving (FSD), facturé 99 dollars par mois.

En créant un manque fonctionnel sur une option très appréciée, le constructeur espère augmenter un taux d'adoption du FSD jugé jusqu'ici décevant.

Cette manœuvre s'inscrit dans une stratégie plus globale. Le constructeur a également annoncé la fin de la vente du FSD en achat unique, une option à 8 000 dollars, dès le 14 février.

L'abonnement devient ainsi l'unique porte d'entrée vers les fonctionnalités de conduite assistée avancées, transformant un équipement de sécurité en un service récurrent.

Une décision qui fait grincer des dents

La décision a immédiatement provoqué de vives réactions au sein de la communauté et chez les observateurs. Sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs ont qualifié ce changement de "retour en arrière" et de "super décevant".

Le point de friction principal est que Tesla se retrouve désormais à proposer moins de technologies de sécurité de série que des constructeurs généralistes.

En effet, des véhicules bien plus abordables, comme la Toyota Corolla ou la Honda Civic, intègrent en standard des systèmes de maintien de voie équivalents à l'Autosteer.

Pour une marque qui a bâti sa réputation sur l'innovation et la sécurité, cette nouvelle politique tarifaire est perçue par certains comme une tentative de compenser des difficultés financières, alors que les ventes stagnent et que certains subsides ont disparu.

L'avenir du FSD : plus cher et indispensable ?

Loin de calmer le jeu, Elon Musk a jeté de l'huile sur le feu en commentant la situation sur X. Il a confirmé que le tarif de l'abonnement FSD à 99 dollars par mois "augmentera à mesure que les capacités du FSD s'amélioreront".

Il a évoqué la valeur future du système lorsqu'il permettra une conduite totalement autonome (non supervisée), où le conducteur pourra "être sur son téléphone ou dormir pendant tout le trajet".

Cette vision est au cœur de la stratégie à long terme de la marque, mais elle est aussi liée à des enjeux personnels pour son dirigeant. L'atteinte de 10 millions d'abonnements FSD actifs est l'un des jalons clés pour débloquer une partie de son colossal plan de rémunération.

En rendant payante une fonction autrefois gratuite, l'entreprise ne fait pas qu'ajuster son offre : elle tente de modeler son avenir financier et de valider un pari technologique qui tarde à se concrétiser.