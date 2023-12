Les conducteurs de Tesla ont beau avoir entre les mains un petit bijou technologique, les véhicules du constructeur ne proposent pas de synchronisation CarPlay ni Android Auto, ce qui empêche le transfert d'écran d'applications pourtant très populaires en voiture comme Waze.

Ainsi, si les véhicules de la marque proposent un système de guidage GPS, jusqu'à présent, il n'était pas possible de profiter des alertes de contrôles radar sur le trajet. La situation est ainsi décriée depuis plusieurs années alors même que les véhicules de la marque ont tendance à avoir l'accélération un peu lourde à la moindre sollicitation de la pédale...

Un mode "Awareness" contre les radars, mais pas que.

Mais les choses vont changer, puisqu'une mise à jour est prévue et devrait prochainement proposer un mode "Awareness" qui devrait repérer et indiquer aux utilisateurs la présence de radars fixes et mobiles, radars de feu de signalisation et une analyse des panneaux prévenant de l'entrée dans les zones de contrôle. Le module irait plus loin en repérant des indications de déviation ou des barrières pour recalculer automatiquement les itinéraires.

Dans un premier temps, cette mise à jour ne sera disponible qu'aux USA, et il y a peu de chances qu'elle s'invite en France sous sa forme originale, puisque la loi interdit tout système capable de détecter automatiquement des radars, tout comme les avertisseurs de radars.

Si les applications mobiles continuent à proposer cette fonctionnalité, elles jouent surtout avec les règles : ce sont les utilisateurs qui signalent les radars tandis que les alertes automatisées ne concernent que des zones de danger.