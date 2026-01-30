Le dernier rapport financier de Tesla pour le quatrième trimestre 2025 révèle une information clé : l'entreprise n'a ni acheté ni vendu de Bitcoin. Le portefeuille de la société dirigée par Elon Musk reste stable à 11 509 BTC.

Ce statu quo contraste cependant avec l'impact financier, puisque Tesla a dû comptabiliser une perte de valeur après impôts de 239 millions de dollars sur ses actifs numériques.

Une perte comptable dictée par la volatilité du marché

Cette perte est purement "sur le papier" et n'affecte en rien la trésorerie de l'entreprise tant que les bitcoins ne sont pas effectivement cédés. Elle s'explique entièrement par la correction du marché observée durant les derniers mois de l'année.

Le cours du Bitcoin a en effet chuté, passant d'un pic autour de 114 000 dollars à près de 88 000 dollars entre octobre et décembre 2025.

En conséquence, la valeur des actifs numériques de Tesla est ainsi passée sous la barre des 1,01 milliard de dollars au 31 décembre, marquant une baisse de 23% par rapport au trimestre précédent.

Cette situation met un terme à deux trimestres consécutifs de profits latents sur ces mêmes avoirs.

Un historique mouvementé avec la reine des cryptomonnaies

La relation entre Tesla et le Bitcoin a toujours été suivie de très près par les observateurs. L'aventure a débuté en février 2021, lorsque le constructeur a officialisé un investissement massif de 1,5 milliard de dollars pour acquérir 43 200 BTC.

Dans la foulée, l'entreprise avait même brièvement accepté le Bitcoin comme moyen de paiement avant de rapidement revenir sur sa décision en invoquant des préoccupations environnementales liées au minage.

Le tournant stratégique majeur a eu lieu en 2022. Face à un marché baissier et une rentabilité sous pression, Elon Musk et ses équipes avaient décidé de vendre environ 75% de leur réserve.

Depuis cette vente significative, le volume de bitcoins détenu par la société est resté scrupuleusement inchangé, traversant les cycles et les fluctuations du marché avec une apparente sérénité.

Des résultats financiers solides en dépit du bilan crypto ?

Cette dépréciation comptable liée aux actifs numériques n'a pas fondamentalement entaché les résultats financiers globalement solides présentés par Tesla pour le trimestre.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 24,9 milliards de dollars, manquant de très peu les estimations des analystes qui étaient fixées à 25,1 milliards. L'impact de la volatilité de la cryptomonnaie reste donc circonscrit.

En revanche, le bénéfice par action ajusté, à 0,50 dollar, a dépassé le consensus qui tablait sur 0,45 dollar, une performance saluée par les investisseurs en après-Bourse.

La question essentielle demeure : cette stratégie de conservation du Bitcoin, malgré son impact comptable périodique, sera-t-elle maintenue face aux inévitables prochains cycles du marché ?