Difficile de suivre l'évolution tarifaire chez Tesla : d'un mois à l'autre, les réajustements vont bon train, parfois au profit des acheteurs, parfois à leurs dépens avec des modèles qui perdent 20 à 30% de leur valeur dès le premier kilomètre parcouru...

Et la situation se complexifie un peu plus puisque Tesla vient d'opérer un réajustement tarifaire stratégique localisé sur un marché spécifique : celui du Mexique.

Le constructeur leader de la vente de véhicules électriques dans le monde vient ainsi de proposer une nouvelle version de sa Model 3 dénuée de certaines technologies et équipements, lui permettant de réviser son tarif à la baisse pour un prix d'entrée plus doux qui devrait participer à percer plus facilement sur le marché mexicain.

Tout laisse à penser que Tesla se sert du marché mexicain comme base de test pour proposer une version plus bas de gamme de son véhicule, afin de constater le retour des clients, et de constater s'il est possible de venir se frotter aux initiatives chinoises proposées à des tarifs bien plus agressifs.

La Model 3 propulsion ainsi proposée troque la sellerie similicuir pour du tissu gris, des sièges non ventilés ni chauffés. L'éclairage intérieur RGB disparait au profit d'un éclairage blanc, l'écran de divertissement arrière est supprimé et le vitrage acoustique réservé uniquement à l'avant du véhicule. Le tout permet à Tesla de proposer cette nouvelle Model 3 Propulsion à 50 000 pesos de moins, soit 2400€ d'économies, pour un prix de 749 000 pesos, soit environ 36 000 euros.

On ne sait pas si cette nouvelle variante a vocation à être proposée ailleurs qu'au Mexique par la suite, néanmoins l'expérience pourrait permettre au constructeur de juger de la pertinence de ses équipements et de la nécessité ou non d'un réajustement tarifaire.