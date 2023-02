Le constructeur Tesla est parti des véhicules électriques haut de gamme pour descendre ensuite en gamme afin de réaliser du volume. Avec plus d'un million de véhicules électriques livrés en 2022, dont l'essentiel est représenté par des Model 3 et Model Y, la stratégie s'est révélée jusqu'à présent efficace pour conserver un temps d'avance sur la concurrence.

Son patron Elon Musk a plusieurs fois indiqué envisager de proposer une voiture électrique encore plus abordable que les modèles de la gamme S3XY, en permettant de descendre jusqu'à un tarif de 25 000 dollars.

Cette Tesla Model 2 (dénomination supposée) compacte doit permettre de continuer à gagner en volume et de toucher un plus large public à mesure que les capacités de production via les gigafactories le permettent.

Le mystère de la Tesla Model 2

Même si elle est n'est pas encore le projet prioritaire du constructeur, cette nouvelle voiture électrique est sans doute en phase de développement. Après en avoir parlé en 2020, Elon Musk semblait avoir mis le projet de côté pour faire avancer ceux du poids lourd électrique Tesla Semi et du pickup Cybertruck.

L'arrivée d'un modèle compact chez Tesla ne pourra se faire sans la conception et la disponibilité de nouvelles batteries életctriques moins onéreuses. En attendant une annonce éventuelle à ce sujet durant l'Investor Day du 1er mars, une vidéo interpelle en montrant des croquis dont l'un n'est pas sans rappeler le concept supposé d'une Tesla compacte qui avait été diffusé il y a trois ans.

Rien ne dit qu'il s'agisse d'autre chose que de croquis d'illustration pour accompagner l'ouverture d'un nouveau centre d'ingénierie mais cela contribue à alimenter le mystère autour de la Tesla Model 2.

Un étrange prototype aperçu en Chine

Et le sujet titille d'autant plus qu'un prototype de véhicule Tesla a été aperçu et photographié en Chine. Le site Electrek note que la voiture camouflée semble être un mix entre une Tesla et une Mazda CX-30.

Credit : Electrek

S'agit-il du véhicule compact dont Elon Musk indiquait que sa conception pourrait venir de Chine ? Ou bien seulement d'un prototype pour tester certaines technologies ou d'une plateforme préparant l'arrivée d'une Tesla Model 2 ?

Il est assez curieux de voir un véhicule mélangeant deux modèles, même pour un prototype. Difficile donc d'en tirer des conclusions. Là encore, les annonces de l'Investor Day du 1er mars pourraient apporter quelques réponses avec la présentation du Master Plan Part 3 sur la stratégie de Tesla ces prochaines années.