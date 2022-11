La Tesla Model 3 est le véhicule électrique qui a permis au constructeur américain de passer d'un volume de quelques milliers d'unités par an à plusieurs centaines de milliers annuellement.

C'est aussi celui qui, grâce à l'automatisation du processus de fabrication, a donné une échelle véritablement industrielle à la production de Tesla et lui a permis d'apprendre à faire des voitures électriques en larges volumes, ce qui a bien servi pour la mise en production ensuite du SUV compact Tesla Model Y.

La Model 3 a également mis en valeur un intérieur très épuré avec un habitacle sans tableau de bord derrière le volant et un écran tactile central affichant toutes les informations et les fonctionnalités du véhicule.

Une Tesla Model 3 légèrement revue

Après cinq ans de présence sur le marché, la Tesla Model 3 va-t-elle connaître un restylage ? L'agence Reuters affirme que l'initiative est à l'étude chez Tesla sous le nom de code de projet Highland.

Il serait question d'un redesign de l'habitacle permettant de réduire les coûts tout en mettant en avant les fonctions attendues par les consommateurs, notamment au niveau de l'écran.

Reuters évoque aussi un certain nombre de changements au niveau de l'aspect extérieur et du train roulant (moteur électrique et batterie) de la Model 3. Les sites de Fremont (Californie) et de Shanghai porteraient ces changements qui interviendraient à partir du troisième trimestre 2023.

La question d'une refonte du véhicule intervient alors que les coûts augmentent et que la concurrence se fait plus forte en Chine et ailleurs avec des véhicules tentant de se positionner sur le même segment.

La Tesla Model S a déjà fait l'objet d'une première refonte l'an dernier avec l'introduction du volant Yoke et le choix d'un intérieur plus épuré, mettant en valeur l'imposante console centrale de 17 pouces.

Tenir la concurrence à distance

Un restylage de la Model 3 semble probable alors qu'elle constitue l'essentiel des ventes de la firme, quoique bientôt rattrapée par la plus récente Model Y, et même si elle a en réalité évolué depuis le modèle initial par les ajouts de fonctionnalités logicielles.

Modifier quelques aspects de la Model 3 donnera l'impression d'un nouveau modèle et maintiendra l'intérêt du consommateur envers la marque, font valoir les analystes, alors que les nouvelles propositions d'autres fabricants leur font de l'oeil.

Ces efforts de baisse des coûts, de simplification du design et d'automatisation poussée seront prolongés avec le développement d'un véhicule électrique à bas coût (25 000 dollars environ) dont la rumeur circule depuis plusieurs années.

Ils permettent également de générer un bénéfice par véhicule non négligeable par rapport à d'autres marques tout en produisant beaucoup moins. Reuters l'estime à 9500 dollars pour Tesla, contre 1300 dollars environ pour un groupe comme Toyota.

Enfin, la refonte de la Model 3 est aussi une réponse à la baisse des ventes du modèle observée en Chine sous la poussée des constructeurs locaux, ce qui a obligé la firme américaine à baisser ses prix et faire des ristournes.