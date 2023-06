Le marché des véhicules électriques est en plein essor et chaque constructeur tente de s'y faire une place. Cela donne lieu à des multiples technologies se cotoyant et attendant de trouver des références communes.

C'est particulièrement vrai pour la recharge électrique des véhicules qui fonctionne différement selon les marques et les réseaux de distribution, sans parler des modèles de paiement.

C'est le lot des marchés naissants avant une phase de consolidation et le rassemblement vers des choix technologiques particuliers qui en facilitent la démocratisation.

Tesla rassemble autour du NACS

Serait-ce un premier pas en ce sens aux Etats-Unis ? Après Ford il y a quelques jours, le constructeur General Motors a annoncé qu'il s'associait avec Tesla pour exploiter à l'avenir les stations de recharge électriques Supercharger.

Les véhicules électriques GM pourront utiliser les stations de charge de Tesla dès 2024, d'abord avec un adaptateur, en attendant des véhicules équipés directement des prises correspondantes.

Prise de charge NACS

Trois constructeurs américains qui s'allient sur une même technologie, cela pourrait donner lieu à une normalisation du secteur autour de la prise NACS (North American Charging Standard) mais c'est aussi une réponse au choix du gouvernement américain de privilégier le système CCS (Combined Charging System), utilisé en Europe (dont les Tesla européennes), pour l'accès aux subventions publiques destinées à l'installation de nouvelles bornes de recharge.

NACS vs CCS

L'industrie automobile américaine n'entend pas lâcher son protocole et prend les devants en réunissant ses acteurs pour constituer une véritable alliance. Sur son site internet, Tesla vante les mérites du NACS, "deux fois plus compact, deux fois plus puissant", par rapport au CCS pour sa prise beaucoup moins encombrante et sa capacité à supporter jusqu'à 1 MW (utilisé pour le poids lourd électrique Tesla Semi).

Prise de charge CCS

Avec cette réunion de plusieurs constructeurs en faveur du NACS qui leur permettra de profiter du dense réseau Supercharger, les observateurs voient déjà ce standard dominer en Amérique du Nord et contraindre les autres réseaux de charge construits avec la norme CCS forcés de s'adapter.en fournissant des adaptateurs.

Le cours de Tesla a bondi de 5% à l'annonce du partenariat avec General Motors tandis que celui de plusieurs réseaux de recharge comme ChargePoint ou EVgo ont perdu plus de 4%, rapporte l'agence Reuters.