Le constructeur Tesla avait de nouveau demandé à ses salariés de mettre les bouchées doubles pour améliorer autant que possible les livraisons de voitures électriques et la firme peut se targuer d'un nouveau record trimestriel.

Elle annonce avoir livré 405 000 véhicules sur le dernier trimestre 2022, lui permettant d'atteindre un volume total de 1,3 million de voitures électriques livrées sur l'ensemble de l'année.

Cela constitue également un record (le précédent était un peu en-dessous d'un million d'unités l'an dernier) mais c'est inférieur à l'ambition d'Elon Musk formulée début 2022 d'atteindre 1,5 million d'unités écoulées.

Tesla Model 3 / Model Y : un vrai succès

Tesla peut compter sur la Gigafactory Shanghai, principal site de production, sur les aménagements en cours du site d'assemblage de Fremont et sur la montée en puissance des Gigafactories de Berlin et Austin qui devraient apporter une contribution plus forte en 2023. Sur le dernier trimestre, Tesla a produit 439 000 véhicules électriques.

Sur les 1,3 million de véhicules produits / livrés, l'essentiel (1,2 million environ) concerne les Tesla Model 3 / Model Y qui constituent le fer de lance de l'offre du constructeur, contre 66 000 Tesla Model S et X livrées.

Malgré les records établis, les valeurs restent dans les valeurs basses prévues par les analystes. Des inquiétudes ont émergé concernant un possible ralentissement de la demande alors que le constructeur a relancé en décembre un série de remises pour soutenir ses ventes.

Malgré les records, des inquiétudes

La concurrence se renforce aux Etats-Unis, alors que des véhicules électriques de série commencent à se densifier chez les grands constructeurs automobiles mais elle devient également plus vive en Chine, où de nombreuses entreprises locales ont émergé sur le segment des véhicules électriques.

Face aux incertitudes économiques et aux difficultés logistiques rencontrées, mais aussi du fait du nouvel intérêt du patron Elon Musk pour le réseau social Twitter, le cours en Bourse de Tesla a chuté de 65% environ tout au long de 2022, apportant une nouvelle inquiétude sur son modèle économique.

La firme prévoit un événement Investor Day le 1er mars 2023 qui devrait donner de nouvelles indications sur la stratégie suivie et les projets en cours. Il pourrait être question de la fameuse plateforme de 3ème génération qui permettra de gagner encore en efficacité de production, en performances et en autonomie et d'une nouvelle famille de véhicules électriques encore moins chers. Une citadine Tesla à 25 000 dollars finira-t-elle par voir le jour pour ouvrir la voiture électrique à de nouveaux segments ?