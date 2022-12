La console de bord des véhicules électriques Tesla est particulièrement puissante grâce à la présence de composants AMD pour animer son interface. La partie graphique des véhicules produits récemments exploite l'architecture RDNA 2 et offre une puissance de traitement de 10 TFLOPS, similaire à celle d'une console Sony Playstation 5.

Des démonstrations ont déjà été réalisées montrant le jeu Cyberpunk 2077 tournant parfaitement sur l'écran de bord des Tesla. Le constructeur propose déjà des jeux compatibles mais il souhaitait intégrer un vaste catalogue.

Les jeux Steam disponibles

Plutôt que de créer sa propre offre, ce qui aurait demandé des efforts considérables et des liens avec des studios de développement, le constructeur a finalement fait le choix d'intégrer le catalogue de jeux Steam à bord de ses véhicules Tesla, une promesse qui avait été faite dès le début de l'année.

Des milliers de jeux issus du monde PC vont donc être proposés après une mise à jour de fin d'année (Holiday Update) qui concernera les Tesla Model S et X produites depuis 2022 et dotées de 16 Go de RAM.

Les possesseurs de Tesla pourront passer le temps avec les jeux Steam pilotés depuis une manette Bluetooth mais rien ne s'opposera d'y jouer aussi avec un clavier et une souris, selon Elon Musk.

Apple Music fait son apparition

La modération sera de mise et la NHTSA veille déjà ce que le jeu ne soit pas rendu possible en conduite pour le chauffeur, du moins tant que la conduite autonome intégrale n'est pas d'actualité.

Une autre nouveauté arrive avec la Holiday Update : le support du service Apple Music, confirmant des rumeurs antérieures. Là aussi, Tesla abandonne l'idée initiale de créer son propre service de streaming musical.

A noter qu'il sera également possible de passer des appels Zoom depuis l'application Tesla et via la caméra de l'habitacle des Tesla, pour surveiller son véhicule ou rassurer son animal enfermé.

Des jeux, de la musique...Tout ceci contribue à la vision d'un véhicule devenant peu à peu une pièce à part entière mais mobile de la maison où l'on retrouverait tout son confort domestique, en attendant que le système de bord prenne aussi en charge toutes les opérations de la conduite.