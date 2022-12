Trust est une marque connue et reconnue sur le marché des périphériques PC et consoles, notamment sur le segment de l'entrée et du milieu de gamme. Le groupe vient ainsi de renouveler une partie de son catalogue de produits et lance le pack Trezo qui se présente comme un duo idéal pour le télétravail, mais pas que.

La marque nous livre ainsi un pack clavier + souris dont le principal argument de vente est annoncé sur l'emballage : un fonctionnement silencieux. Mais au menu, on notera également d'autres points clés : une forte autonomie, un fonctionnement sans fil, une résistance à l'eau ainsi qu'une empreinte écologique faible puisque le pack est fabriqué à partir de 85% de matériaux recyclés (score Clevergreen 4*). Sur ce point, Trust fait les choses à fond : aucun plastique dans le carton d'emballage si ce n'est celui entourant les 3 piles Duracell fournies : on trouve les accessoires protégés dans un sachet en papier, logés eux-mêmes dans un berceau en carton, tout étant recyclable.

Trust n'y va pas par quatre chemins : le pack Trezo est tout simplement le clavier et la souris les plus silencieux jamais conçus par la marque. Il s'adresse donc aux travailleurs qui pourraient rapidement s'agacer de la frappe bruyante d'un clavier standard.

Sobre et complet

On retrouve donc un clavier assez compact tout en plastique, assez classique et qui se dote pourtant de touches multimédias et raccourcis. Un bouton sur la partie supérieure permet d'éteindre le clavier et 3 indicateurs lumineux font état de l'activation du clavier numérique, du verrou majuscule et du fonctionnement du clavier.

6 touches multimédias dédiées sont logées sur la partie supérieure gauche pour un accès facilité. Le clavier s'alimente par 2 piles LR6 fournies à insérer au-dessus. Il est également doté de pieds rabattables pour rehausser l'angle de frappe.

Les touches sont assez larges et quoique légèrement texturées, elles se montrent assez lisses au toucher. On retrouve une membrane sous les touches, qui permet de protéger le clavier des éclaboussures et liquides. La course de la frappe est moyenne, juste au-dessus de celle que peut proposer un Logitech K800 par exemple.

Un silence religieux

Trust n'a pas menti : le clavier proposé s'exécute dans un silence religieux. Lors de notre test, la frappe est quasiment inaudible. Le retour des touches est un peu lent à notre goût, mais rien de rédhibitoire, et c'est ce qui explique en partie le silence de la frappe. On pourra ainsi taper des textes entiers des heures durant sans s'agacer du bruit des touches.

La réponse est plutôt bonne, mais après quelques jours de tests, je conserve l'impression de ne pas parvenir à me faire totalement au changement : ma frappe est plus lente, mais peut-être est-ce justement l'absence de bruit qui ne me permet pas de mieux synchroniser ma frappe... Dans tous les cas, le confort est bien là, tant au niveau du clavier que de la souris donc rien à reprocher à Trust.

La souris n'est pas en reste niveau silence : c'est elle qui abrite le dongle USB sans fil. Elle est très simpliste. Son design est ambidextre et pour cause : elle ne compte que 3 boutons : clic gauche et droit, bouton de bascule entre les différents modes DPI (jusqu'à 1800 DPI) et molette cliquable. Il s'agit d'une souris optique, et donc sans fil, qui fonctionne grâce à une pile LR6 fournie dans le pack.

Outre le manque de boutons permettant de naviguer plus facilement, on pourrait reprocher à la souris de se vouloir un peu trop légère mais j'avoue que c'est une histoire de goût. C'est très certainement agréable sur le long terme, mais la légèreté impose de se montrer plus délicat et précis lors de la prise en main : chose que l'on peut compenser en basculant d'une résolution à l'autre via le bouton DPI.

Trust Trezo : promesses tenues !

Globalement, Trust remplit ses promesses avec le pack Trezo : le clavier et la souris proposés sont véritablement des modèles de discrétion.

Certes le design et les équipements sont sobres, mais le kit vise surtout l'efficacité et la productivité avant tout. On apprécie les touches multimédias qui viennent parfaire le tout.

Enfin, un des arguments du kit Trezo qui fera mouche à tous les coups : il n'est proposé qu'au petit prix officiel de 39,99€, et vous pouvez le trouver actuellement à seulement 29,99 € chez Amazon, un tarif très agressif compte tenu des prestations proposées.