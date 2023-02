Le célèbre TGV connaîtra bientôt une évolution pour s'adapter aux technologies de son temps et réduire sa consommation d'énergie. Il permettra d'embarquer plus de passagers tout en consommant moins d'énergie et en offrant des solutions de connectivité accrues.

Le TGV M, conçu par Alstom sur la base de sa gamme de trains Avelia Horizon, entre dans une phase de tests de six mois menée sur le site de Velim, en République Tchèque qui va permettre de valider tous les systèmes de bord et faire massivement rouler le train en circuit fermé avant de s'attaquer aux voies ouvertes.

Plus grand, très communicant

Le nouveau train à grande vitesse promet une surface de bord améliorée de 20% permettant d'embarquer jusqu'à 740 passagers (contre 635 maximum actuellement) avec des rames offrant une grande modularité pour organiser l'espace interne et transformer des rames de 1ère en 2ème classe et inversement selon les besoins.

Credit : Alstom

Les rames intègreront des équipements pour des services connectés évolutifs avec WiFi à bord et portail d'information actualisé en temps réel. Elles seront aussi bardées de capteurs pour avoir une vue en temps réel de l'état du train afin d'optimiser maintenance et disponibilité.

S'il ne roulera pas plus vite que son prédécesseur (cela dépend aussi de l'infrastructure), il consommera 20% d'électricité en moins grâce à son fuselage profilé et son nez allongé et émettra 32% d'émissions de CO2 en moins par rapport aux générations précédentes.

Effort sur l'impact environnemental

Mais cet effort sur l'impact environnemental ne s'arrête pas là puisque Alstom indique que son bilan carbone est le plus faible du marché et que 97% des composants de la rame sont recyclables.

Credit : Alstom

Sur les 6 mois qui viennent, le TGV M va donc parcourir un million de kilomètres pour être testé sous toutes les coutures avant livraison des premiers exemplaires, avec différentes phases de test en statique, à 200 km/h et 320 km/h, accompagnés des essais avec les infrastructures (signalisation, communications...).

115 rames du TGV M ont été commandées par la SNCF et l'exploitation commerciale devrait débuter fin 2024.