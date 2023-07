Alors que les fermes photovoltaïques se développent sur Terre tout comme les parcs éoliens, l'ESA planche pour une alternative qui ne serait pas handicapée par l'intermittence de production électrique.

L'idée de l'Agence Spatiale européenne est assez simple : installer des centrales solaires là où il ne fait jamais nuit... Où ça ? Et bien tout simplement en orbite. L'objectif serait ainsi de produire de l'énergie solaire avec un fort rendement qui ne serait jamais perturbé par les conditions climatiques ni la nuit, qui ne se dégraderait pas avec le temps par l'accumulation de poussière... Le programme a été baptisé Solaris et confié au géant français de l'aérospatiale Thales Alenia Space (TAS).

Des stations solaires dans l'espace

Pour le moment, Thales mène une étude de faisabilité d'exploitation de centrales solaires placées en orbite. Outre la possibilité d'installer ces stations, il faudra qu'elles se montrent fiables et qu'elles permettent la production d'une énergie plus accessible que sur Terre. En marge de la station orbitale, ce sont surtout les technologies de stockage de l'énergie et du rapatriement de cette dernière sur Terre qui nécessitent des études approfondies.

Car l'énergie solaire accumulée par les stations en orbite serait renvoyée sans fil vers la Terre. On pense notamment à des lasers qui viseraient des stations de collecte. L'avantage de ces stations serait également de permettre de fournir de l'électricité dans des zones peu accessibles du globe et à des pays n'ayant pas les moyens de développer leurs propres centrales électriques ou d'installer des champs photovoltaïques.

Une fois le rapport de Thales en poche, l'ESA se donne jusqu'en 2025 pour lancer ou non la fabrication d'une première station en vue d'une exploitation dans les années qui suivent.